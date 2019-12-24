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Yerli otomobil neye benzeyecek?

İlk defa 2019 yılı Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergileneceği söylenen yerli otomobilin tanıtımına sayılı günler kaldı. Tam elektrikli ve kompakt SUV segmentinde olduğunu bildiğimiz yerli otonun kamuflajlı görüntüleri ve farlarının yer aldığı görseller de TOGG sosyal medya hesabından yayınlandı. Peki tasarımcısı Pininfarina olan yerli otomobil nasıl bir tasarıma sahip olacak?

Sozcu.com.tr
08:46 -
Haberler Otomotiv
Yerli otomobil neye benzeyecek?

2011 yılından beri Türkiye endüstrisinde büyük bir gündem olan yerli otomobil projesinde sona gelindi. 27 Aralık cuma günü yapılması planlanan tanıtım toplantısında ortaya çıkacak olan yerli otomobilin tasarımı en büyük merak konusu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Yerli Otomobil prototipleri

Türkiye’nin Otomobil Girişimi Grubu(TOGG)’ın sosyal medya hesabı ise aracın tanıtılacağı güne kadar yerli oto hakkında belirli detaylar paylaşılacağını açıkladı. Dün yapılan paylaşımda ise otomobilin farlarının yer aldığı bir görsel yayınlandı.

TOGG’un sosyal medya paylaşımı

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Yerli otomobilin dikkatleri üzeri çekmesindeki ve merak edilmesindeki en büyük konulardan biri ise tasarımcısının ünlü İtalyan otomobil tasarımcısı “Pininfarina” firmasının olması. Ferrari'den Cadillac'a, Cadillac'tan Opel'e, Opel'den Hyundai'ye kadar bir çok ünlü ve yüksek hacimde otomobil üreten markaların modellerini tasarlayan firma nasıl bir yerli otomobil tasarladı?

Firmanın konsept olarak nitelendirilen ve gerçekleşmesi planlanan yerli otomobilin özellikleriyle uyuşan birkaç modelini sizler için bir araya getirdik.

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Yerli otomobilin bildiğimiz en önemli özelliği C segmentinde yani kompakt sınıfta yer alan bir SUV olacağı. Bu kompakt SUV model konusunda firma K350 diye bir konsept modele sahip. Bu konsept otomobil üzerinde yapılan tasarımsal değişiklikler yerli otomobil hakkında fikir sahibi olmamızı sağlayabilir.

Yerli otomobilin benzemesi olası olan Pininfarina SUV konsepti K350

Ayrıca sosyal medyada dolanan bir dedikoduya göre kompakt SUV model tanıtımı sırasında Türkiye’nin en çok sevdiği sedan gövdeli bir otomobil tanıtımı da gerçekleştirilecek. Bu sedan modelle alakalı ise Pininfarina’nın geliştirdiği H600 adında bir konsepti bulunuyor.

Yerli otomobilin olası sedan prototipi Pininfarina H600

Yerli otomobilin üretim tarihi ise ne yazık ki tanıtımdan hemen sonra olmayacak. Türkiye'nin Otomobili homologasyon ve güvenlik testlerini seri üretime geçmeden tamamlayacak. Tüm bu testler tamamlandıktan sonra otomobilin üretimine 2022 yılında başlanacak.

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Son güncelleme: 08:47 24.12.2019
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