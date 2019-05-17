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Yerli oto projesi hızlanıyor mu?

Cumhurbaşkanı'nın projenin ilerleyişiyle alakalı çıkışından sonra yerli otomobil konusunu daha fazla duymaya başladık. Projenin ortaklarından biri olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu geçen hafta Cumhurbaşkanı'na konuyla ilgili sunum yaptıklarını açıkladı.

Sozcu.com.tr
08:25 -
Haberler Otomotiv
Yerli oto projesi hızlanıyor mu?

Mart ayında sosyal medya üzerinden yapılan bir canlı yayında Erdoğan, “5 önemli firma imzaladı. O zamana kadar başlayın o zaman. Ya başlayacaksınız. Ya başlayacaksınız. Başlamadığınız takdirde hesaplaşacağız. Bundan sonraki süreç böyle” çıkışı yapmıştı. Bu çıkışın etkisiyle birlikte panellerde görmeye başladığımız Türkiye Otomobil Girişimi Grubu CEO’su Gürcan Karakaş, konuyla ilgili ilerleyişi her fırsatta anlatmaya çalıştı.

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Projenin ortaklarından biri olan TOBB’un başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da geçtiğimiz hafta konuyla ilgili Cumhurbaşkanı’na bir sunum yaptıklarını belirtti.

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Görüşmeye ilişkin bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan Hisarcıklıoğlu, “geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımız sayın Erdogan'a Türkiye'nin Otomobili projemizde gelinen son noktayı arz ettik.
Cumhurbaşkanımızın destekleriyle projemiz tüm hızıyla ilerliyor, ülkemize verdiğimiz sözü tutma konusunda kararlıyız” açıklamasını yaptı.

Son güncelleme: android-time 08:29 17.05.2019
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