Yerli oto projesi hızlanıyor mu?

Mart ayında sosyal medya üzerinden yapılan bir canlı yayında Erdoğan, “5 önemli firma imzaladı. O zamana kadar başlayın o zaman. Ya başlayacaksınız. Ya başlayacaksınız. Başlamadığınız takdirde hesaplaşacağız. Bundan sonraki süreç böyle” çıkışı yapmıştı. Bu çıkışın etkisiyle birlikte panellerde görmeye başladığımız Türkiye Otomobil Girişimi Grubu CEO’su Gürcan Karakaş, konuyla ilgili ilerleyişi her fırsatta anlatmaya çalıştı.

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Projenin ortaklarından biri olan TOBB’un başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da geçtiğimiz hafta konuyla ilgili Cumhurbaşkanı’na bir sunum yaptıklarını belirtti.

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Görüşmeye ilişkin bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan Hisarcıklıoğlu, “geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımız sayın Erdogan'a Türkiye'nin Otomobili projemizde gelinen son noktayı arz ettik.

Cumhurbaşkanımızın destekleriyle projemiz tüm hızıyla ilerliyor, ülkemize verdiğimiz sözü tutma konusunda kararlıyız” açıklamasını yaptı.