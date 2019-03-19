Yerli otomobil üretimi için bir adım daha atıldı

“KOSGEB İş Birliği Güç Birliği Destek Programı” kapsamında 2016 yılında, yüzde 100 yerli ve milli sermaye ile temelleri atılan şirket, 2018 yılından itibaren T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teknik servis olarak atanmış yetkili kurum olarak çalışmalarını sürdürüyor.

1500 m2'si kapalı 400 m2'si açık alandan oluşan test merkezlerinde faaliyetlerini sürdüren ve son bir yıllık süre zarfında 150'den fazla test ve raporlama hizmetine imza atan TESTTÜRK AŞ, otomotiv alanındaki çalışmaların haricinde savunma sanayi ve demiryolu sanayinde de müşterilerine test hizmeti veriyor.

AÇILIŞ 22 MART TARİHİNDE OLACAK

Testturk AŞ. Otomotiv Test Laboratuvarı, Avrupa Birliği standartları kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri eşliğinde ülkemizde ilk defa AEBS testini gerçekleştiren firma olarak da öne çıkıyor.

Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan laboratuvarın 22 Mart tarihinde resmi açılışı gerçekleştirilecek.