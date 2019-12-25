İşte yerli otodan son fotoğraf

Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank’ın geride bıraktığımız hafta içerisinde fitilini, üzeri örtülü halde önünde çektirdiği fotoğrafla ateşlediği Türkiye’nin otomobilinden bir detay daha geldi.

İlk paylaşılan fotoğrafta sadece farların aydınlatması görünüyorken, bir sonraki gün otomobilin silüetinin daha belirgin olduğu, aynalarının ve tavan hatlarının gözüktüğü bir fotoğraf yayınlandı.

Bugün saat 14.30’da yapılan paylaşımda ise otomobilin önden görüntüsünün motor ızgarasıyla olan görünümü paylaşıldı.

Bugün paylaşılan fotoğrafta yerli otomobilin motor ön kısmının daha belirgin olduğu gözüküyor. Farlarının konumlandırılması, motor ızgarasının biçimi ve keskin çizgiler aracın agresif bir SUV modeli olacağının tahmin edilmesine sebep veriyor.

RESMİ TANITIMA 2 GÜN KALDI!

Tanıtımın olacağı 27 Aralık tarihinden önce Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu resmi sosyal medya hesabından her gün yerli otomobille alakalı bir detay paylaşacak. Yerli otomobilin tanıtılacağı ilk modeli kompakt yani C segmentinde yer alan bir SUV olacak. Elektrik motoruna sahip olacak otomobilin 400-450 km menzili olacağından söz ediliyor.

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Yerli otomobilin tasarımını dünyadaki en büyük otomobil markalarıyla çalışan Pininfarina yaptı. Pininfarina Ferrari'den Cadillac'a, Cadillac'tan Hyundai'ye geniş bir müşteri ağına sahip.

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ÜRETİM 2020 YILINDA

Yerli otomobilin üretim tarihi ise tanıtımdan hemen sonra olmayacak. Türkiye’nin Otomobili homologasyon ve güvenlik testlerini seri üretime geçmeden tamamlayacak. Tüm bu testler tamamlandıktan sonra otomobilin üretimine 2022 yılında başlanacak.