Yerli otomobilin özellikleri neler, ne zaman satışa çıkacak? Yerli otomobil nerede üretilecek, fabrikası nerede?

Yerli otomobil SUV ve sedan modelleri tanıtıldı. Yerli otomobil üretim tesisi açıklamalara göre Bursa’da kurulacak. Üstlenici firmaya alım garantisi dâhil pek çok devlet desteği sağlanacak. İşte yerli otomobil hakkında tüm merak edilenler…

YERLİ OTOMOBİLİN TANITIMI YAPILDI

YERLİ OTOMOBİLİN ADI NE?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Ceo'su Gürcan Karakaş Gebze'deki lansmanda marka isimlendirmesi ile ilgili olarak ”Bu markanın isimlendirme ve adlandırma sürecini önümüzdeki senenin ortasında tamamlamayı düşünüyoruz. Bunu yaparken hedef pazarlarımızla testlerimizi yaparak ilerleyeceğiz” dedi.

YERLİ OTOMOBİL FİYATI BELLİ Mİ?

Yeli otomobil ismi ve fiyatı henüz belli değil. Yerli otomobilin isminin önümüzdeki yıllarda açıklanması bekleniyor.

YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip otomobilin teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de ilk kez paylaşıldı. Buna göre, Türkiye’nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek. Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN ÜRETİLECEK?

2020'de marka lansmanı 2021'de fabrika açılışı yapılacak. İlk araç ise 2022'de üretilecek ve satışa sunulacak.

YERLİ OTOMOBİL NASIL ŞARJ EDİLECEK?

Türkiye'nin Otomobili, yollara çıkacağı 2022 yılına kadar TOGG'un öncülüğünde yayılımını sağlayacak geniş kapsamlı şarj altyapısı sayesinde evlerde, ofislerde ve yol üzerindeki istasyonlarda şarj edilebilecek. Bağlantılı ve akıllı bir otomobil olmanın sunacağı teknolojik imkanlar ile kullanıcılar otomobillerinin şarjını kolaylıkla planlayıp yönetebilecek.