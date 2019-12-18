Yerli otomobilin tanıtımı ne zaman olacak?

2017 yılının sonlarında atılan ilk yerli oto adımının ardından Türkiye’nin Otomobil Girişimi Grubu (TOGG) kurulmuştu. Özel şirketlerin payları belirlendi ve şirketin CEO’su seçildi. Yerli oto girişimi gerçekleştiğinde Türkiye’nin otomobilini 2019 yılı Cenevre Otomobil Fuarı’nda görebileceğimiz konuşuluyordu. Ancak bugün 2019 yılının son günlerindeyiz ve henüz otomobil hakkında somut bir detay yok.

Bu konulara açıklık getirmek için konuşan Oktay, “Çok yakında araçlarımız hazır olacak. Prototipin tanıtımı hem Türk kamuoyuna hem de tüm pazarlara kısa süre içinde yapılacak. Mutlu olacağınızı, seveceğinizi düşünüyoruz.” şeklinde açıklamada bulundu.

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Türkiye’nin otomobilinin resmi tanıtımıyla alakalı TOGG tarafından yapılan bir açıklama şimdilik yok. Ancak bu hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşmesi planan tanıtım olmazsa resmi tanıtım 2020 yılına kalacağı söyleniyor. Grup içinde yer alan yabancı çalışanların Noel Tatili nedeniyle ülkelerine dönecek olması bu durumu destekleyen bir faktör.