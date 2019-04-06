Yeşilköy Havaalanı’ndan Atatürk Havalimanı’na…

Atatürk Havalimanı’nın taşınması, 5 Nisan 2019 tarihinde saat 03.00’da başladı ve 7 Nisan 2019 saat 00.00’da bitecek. “Büyük göç” sonrası Atatürk Havalimanı, tamamen İstanbul Havalimanı’na taşınmış olacak. Böylece artık Yeşilköy’deki havalimanını artık kullanamayacağız. Atatürk Havalimanı, bizim için bir tarih olacak… “Yeşilköy Hava Meydanı” adıyla sivil uçuşlara açılan, adı daha sonra Atatürk Havalimanı olarak değiştirilen, 80 yıldan fazla da sivil havacılığa hizmet veren havalimanı dünya liderlerine, Yeşilçam filmlerine sahne oldu.

Atatürk Havalimanı’nın ortaya çıktığı topraklar, İstanbul’un Avrupa kıtasında bulunan Yeşilköy’deki bir alandı. İlk olarak bu alan 1912 yılında askeri amaçlarla hizmete açılmıştı. İstanbul’un en büyük ilçelerinden Bakırköy’de konumlanan alan, ilk olarak hangar ve küçük bir meydandan oluşuyordu. 1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle “Türk Tayyare Cemiyeti” kurulduğunda sivil havacılıkta ilk büyük adımlar atılmış oldu.

Yeşilköy’deki askeri hava meydanının sivil havacılığa kazandırılması yönünde de adımlar atıldı.

1933’te İstanbul-Ankara uçuşu ile “Yeşilköy Hava Meydanı” adıyla sivil uçuşlara açıldı. 1944’te Chicago Sivil Havacılık Sözleşmesi imzalandı. Yeşilköy’e uluslararası uçuşlar için bir havalimanı inşa edilmesine karar verildi.

1949 da başlanan inşaat, 1953 de tamamlandı. 1 Ağustos 1953’te uluslararası uçuşlara açıldı ve havalimanı özelliği kazandı.

Dünya havacılık sektörü ilerlemesine devam ederken geniş gövdeli ve daha modern uçaklar yaygınlaşmaya başladı.Bu yüzden de Yeşilköy’de hem yolcu sayısı hem de teknolojik gelişmeler geniş pist ihtiyacını ortaya çıkardı. 1968 yılında geniş gövdeli uçaklara uygun ikinci bir pistin yapılmasına başlandı.

1970’ler olduğunda terminallerdeki insan yoğunluğu ve hava trafik kontrolü giderek daha kötü bir hal aldı. Almanya’ya işçi göçü artarken baskı da arttı.

1985’TE İSMİ DEĞİŞTİRİLDİ

1971’de her biri yılda yaklaşık 5 milyon yolcu alabilecek 4 terminal binası dahil bazı yeni bölümler inşa edilerek havalimanı genişletildi. 1985 yılında Atatürk Havalimanı adını aldı.

Yolcu trafiği arttıkça da bir dizi projeyle genişletildi.

Yeşilköy Havalimanı, Türk Sineması’nın sembol isimlerini konuk etti. Yeşilçam filmlerinden bazılarındaki kavuşma ve veda sahneleri de burada çekildi.

Ajda Pekkan ve Fatma Girik’in oynadığı “Koçum Benim”, Kemal Sunal filmi “Sosyete Şaban”, “Yerli Top Gun” olarak bilinen Şafak Bekçileri filmi, Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Hale Soygazi’nin rol aldığı “Nereden Çıktı Bu Velet”, havalimanında geçen filmlerden sadece bazıları. 1963 yılında James Bond serisinin filminin çekimlerine de ev sahipliği yaptığını da hatırlatalım. Çok sayıda ünlü sanatçı ve sporcunun yolu da buradan geçti.

Yılda 20 milyon yolcu kapasiteli yeni bir dış hatlar terminali için harekete geçildi ve 2000 yılında terminal kapılarını açtı.

2014’te “Avrupa’nın En Yoğun Dördüncü Havalimanı” ve ardından dünyanın En İyi 10. Havalimanı seçilen Atatürk Havalimanı, milyonlarca yolcu ve uçuşa ev sahipliği yaptıktan sonra kapılarını kapatıyor.

Veda edenlerin hafızasında Atatürk Havalimanı’ndan çok sayıda anı var… “Büyük göç” olarak nitelenen taşınmanın Cumartesi akşamı saat 23.59’da tamamlanacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı arazisinin “millet bahçesi” yapılacağını açıkladı. Terminaller ve diğer alanların yıkılıp yıkılmayacağı ise netlik kazanmadı.

(BBC)