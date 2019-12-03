Yıl bitti daralma devam ediyor!

Otomotiv Distribütörleri Derneği(ODD) verilerine göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı on bir aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,47 azalarak 388.560 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı on bir aylık döneminde 543.231 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2019 yılı Kasım ayı sonunda geçen yıla göre %25,63 oranında azalarak 316.427 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 425.478 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre %38,74 azalarak 72.133 adet oldu. 2018 yılı aynı dönemde 117.753 adet satış gerçekleşmişti.

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2019 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 58.176 adet oldu. 58.204 adet olan 2018 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %0,05 oranında azaldı.

2019 yılı Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %3,46 arttı ve 47.803 adet oldu.

Geçen sene 46.204 adet satış gerçekleşmişti. 2019 yılı Kasım ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Kasım ayına göre %13,56 azaldı ve 10.373 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 12.000 adet satış yaşanmıştı.