Yılın elektrikli yarış otomobili oldu!

Tamamen elektrikli Volkswagen ID.R, Essen Otomobil Fuarı öncesinde düzenlenen “Yarış Gecesinde” “Yılın Elektrikli Yarış Otomobili” ödülüne layık görüldü. Son iki yılda üç kıtada ve dört ülkede beş rekor kıran 500 kW (680 PS) güce sahip elektrikli yarış otomobili ID.R, Auto Bild Sportscars ve Auto Bild Motorsport tarafından verilen ödülle başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu.

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Ödülü alan Volkswagen Motorsport Direktörü Sven Smeets, “ID.R’nin bu yıl “Electro” kategorisinde yılın yarış otomobili olarak seçilmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ödülü son iki yılda mükemmel bir performans sergileyen Volkswagen Motorsport ekibinin bir temsilcisi olarak alıyorum. Bu ödül, aynı zamanda sahne ışığından uzakta proje başarısına büyük katkı sağlayan arka plandaki mühendisler ve teknisyenlerin da başarısıdır.” diye konuştu.