Yılın Otomobili Yarışması’nın sonuçları belli oldu!

1963 yılında yapılmasına karar verilen bu yarışma Avrupalı üreticilerin o yıl ürettikleri modellerin yarışına her yıl sahne oluyor.

Avrupa’nın en tecrübeli otomotiv gazetecilerinden oluşan jüri üyelerinin verdiği puanlar sonucunda belli oluyor.

2018 yılının kazananı Volvo’nun XC40 modeli olmuştu. Bu yıl ise adaylar arasında ülkemizin yollarında göremediğimiz Alpine A110, Citroen C5 Aircross, Ford Focus, Jaguar I-Pace, KIA Ceed, Mercedes-Benz A Serisi ve Peugeot 508 modelleri vardı.

Bu modeller arasında ise kazanan Jaguar I-Pace oldu.