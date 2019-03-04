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Yılın Otomobili Yarışması’nın sonuçları belli oldu!

Dünya'nın en prestijli otomobil ödüllerinden biri olan Car Of The Year'ın bu yıl kazananı 250'şer puan alan Alpine A110 ve Jaguar I-Pace oldu. Bu iki otomobil arasında yapılan son puanlama da ise kazanan Jaguar’ın ilk tam elektrikli otomobili olan Jaguar I-Pace oldu! Her yıl Cenevre Otomobil Fuarı'nda açıklanan yarışmanın sonucunu sozcu.com.tr olarak biz de yerinde izledik!

18:24 -
Haberler Otomotiv
Yılın Otomobili Yarışması’nın sonuçları belli oldu!

1963 yılında yapılmasına karar verilen bu yarışma Avrupalı üreticilerin o yıl ürettikleri modellerin yarışına her yıl sahne oluyor.

FOTOĞRAF ve VİDEOLAR: SÖZCÜ / FATİH TAN

Avrupa’nın en tecrübeli otomotiv gazetecilerinden oluşan jüri üyelerinin verdiği puanlar sonucunda belli oluyor.

FOTOĞRAF ve VİDEOLAR: SÖZCÜ / FATİH TAN

2018 yılının kazananı Volvo’nun XC40 modeli olmuştu. Bu yıl ise adaylar arasında ülkemizin yollarında göremediğimiz Alpine A110, Citroen C5 Aircross, Ford Focus, Jaguar I-Pace, KIA Ceed, Mercedes-Benz A Serisi ve Peugeot 508 modelleri vardı.

FOTOĞRAF ve VİDEOLAR: SÖZCÜ / FATİH TAN

Bu modeller arasında ise kazanan Jaguar I-Pace oldu.

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Son güncelleme: android-time 18:30 04.03.2019
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