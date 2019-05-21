Yücesan ve Aşarı Almanya’dan birincilikle döndü

2019 Nurburgring VLN programına dahil Zürich ADAC 6H Yarışı'nda Alman sporcu Torsten Kratz'ın da eşlik ettiği sporcularımız, V4 kategorisinde ilk sırada başladıkları yarışı 6 saat sonunda birinci olarak tamamlamayı başardı.
Aynı zamanda 20-23 Haziran tarihlerinde yapılacak olan 24 saat yarışının sıralaması niteliği taşıyan bu yarışı kazanarak büyük avantaj elde eden temsilcilerimiz, bu zorlu yarışta podyum başarılarını sürdürmeyi hedefliyor.
23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.