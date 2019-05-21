Yücesan ve Aşarı Almanya’dan birincilikle döndü

2019 Nurburgring VLN programına dahil Zürich ADAC 6H Yarışı'nda Alman sporcu Torsten Kratz'ın da eşlik ettiği sporcularımız, V4 kategorisinde ilk sırada başladıkları yarışı 6 saat sonunda birinci olarak tamamlamayı başardı.

Aynı zamanda 20-23 Haziran tarihlerinde yapılacak olan 24 saat yarışının sıralaması niteliği taşıyan bu yarışı kazanarak büyük avantaj elde eden temsilcilerimiz, bu zorlu yarışta podyum başarılarını sürdürmeyi hedefliyor.