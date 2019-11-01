Yüzde 50-50 olarak birleştiler!

Fiat ve PSA yaptıkları ortak açıklamada, iki grubun yetkililerinin görüşmeleri önümüzdeki haftalarda sonuçlandırmaya istediklerini de söylediler. Ortaklık sonucunda oluşacak olan şirkete John Elkann başkanlık edecek. Peugeot’un CEO’su Carlos Tavares ise yeni şirketin CEO’su pozisyonunda olacak.

İki otomobil üreticisinin vardığı anlaşma, otomobil üreticilerinin, dünya çapında talebin azalmasıyla karşı karşıya kaldığı ve teknolojik olarak daha gelişmiş, daha çevreci otomobil modelleri geliştirmeye çalıştığı bir dönemde geldi. Bu durumu göz önünde bulundurursak iki marka içinde maliyet düşürücü ve yeni nesil teknolojiler üzerine kurulu bir ortaklıktan söz edilebilir.

Fiat ve FCA arasındaki birleşme tamamlandığında, hiçbir fabrika kapatılmadan birleşme sonucunda yıllık 3.7 milyar euro (4.1 milyar dolar) tasarruf edilmesi bekleniyor. Ayrıca bu birleşme sonucunda ortaya çıkacak olan otomotiv şirketi Avrupa’nın en büyük 2. otomotiv üreticisi olurken dünyanın da 4. büyük üreticisi oluyor.

Anlaşma kapsamında Fiat Chrysler (FCA) hissedarlarına 5.5 milyar euro (6.1 milyar dolar) özel temettü ödeyeceğini ve hissedarlarına robot üretim birimi Comau’da hisse vereceğini söyledi.

İLGİLİ HABER Fiat ve Peugeot birleşirse dünyanın 4. büyük üreticisi olacaklar

Merkezi Hollanda’da olacak grupta 11 kişilik yönetim kurulu bulunacak. Bu kurulun altı üyesi Tavares dahil Peugeot’dan, beş üyesi ise Yönetim Kurulu Başkanı Elkann da dahil olmak üzere FCA’dan gelecek. Hisseler Paris, Milano ve New York borsalarında işlem görecek.