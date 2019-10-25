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ZES elektrikli araç şarj istasyonu sayısı 100 oldu!

ZES (Zorlu Energy Solutions), 24 Ekim Uluslararası İklim Eylem Günü’nde düşük emisyonlu elektrikli araçların kullanımına dikkat çekti. Dünyada fosil yakıtlı araçların kullanımının her geçen gün azalacağı öngörülürken elektrikli araçlar için şarj istasyonu altyapısını kurarak Türkiye’yi geleceğe hazırlayan ZES’in istasyon sayısı 100’e ulaştı. ZES, böylece Türkiye’nin 14 büyükşehrini birbirine bağlarken toplamda 24 şehir arasında kesintisiz ulaşım sağlıyor.

Sozcu.com.tr
10:26 -
Haberler Otomotiv
ZES elektrikli araç şarj istasyonu sayısı 100 oldu!

Fosil yakıtlı araçlara alternatif olarak kullanılması hedeflenen elektrikli araçlar; çevreci ve tasarruflu yönleri, düşük emisyonlu ve gürültüsüz olmalarıyla öne çıkıyor. Ancak ülkemizde elektrikli araçların yaygınlaşması ve üreticilerin Türkiye pazarına girmesi için belirli altyapı koşullarının da sağlanması gerekiyor.

Zorlu Enerji, 2018 yılında kurduğu Zorlu Energy Solutions (ZES) markasıyla bu alana yatırım yapmaya devam ediyor. Hayata geçirdiği elektrikli araç şarj istasyonlarıyla İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Eskişehir, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Ankara, Muğla, Antalya, Denizli, Aydın, Edirne, Kırklareli, Yalova, Düzce, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Burdur ve Isparta şehirlerini birbirine bağlayan ZES, aynı zamanda sürücülerin Ege ve Akdeniz kıyılarına kesintisiz sürüş yapmasını sağlıyor.

ZES, istasyon ve soket sayısını da her geçen gün artırıyor. Bugün 100 farklı lokasyonda ve 190 araç kapasitesiyle hizmet veren ZES'in hızlı şarj istasyonlarının sayısı 100’e ulaştı. ZES'in uzun vadeli hedefi ise 1000 istasyona erişmek.

Afyonkarahisar Ankara Antalya aydın Balıkesir Bilecik Burdur Bursa Denizli Edirne Eskişehir eylem Isparta istanbul izmir Türkiye
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