ZES elektrikli araç şarj istasyonu sayısı 100 oldu!

Fosil yakıtlı araçlara alternatif olarak kullanılması hedeflenen elektrikli araçlar; çevreci ve tasarruflu yönleri, düşük emisyonlu ve gürültüsüz olmalarıyla öne çıkıyor. Ancak ülkemizde elektrikli araçların yaygınlaşması ve üreticilerin Türkiye pazarına girmesi için belirli altyapı koşullarının da sağlanması gerekiyor.

Zorlu Enerji, 2018 yılında kurduğu Zorlu Energy Solutions (ZES) markasıyla bu alana yatırım yapmaya devam ediyor. Hayata geçirdiği elektrikli araç şarj istasyonlarıyla İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Eskişehir, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Ankara, Muğla, Antalya, Denizli, Aydın, Edirne, Kırklareli, Yalova, Düzce, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Burdur ve Isparta şehirlerini birbirine bağlayan ZES, aynı zamanda sürücülerin Ege ve Akdeniz kıyılarına kesintisiz sürüş yapmasını sağlıyor.

ZES, istasyon ve soket sayısını da her geçen gün artırıyor. Bugün 100 farklı lokasyonda ve 190 araç kapasitesiyle hizmet veren ZES'in hızlı şarj istasyonlarının sayısı 100’e ulaştı. ZES'in uzun vadeli hedefi ise 1000 istasyona erişmek.