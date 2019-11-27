111 bin kişi incelendi: Hava kirliliği körlüğe sebep olabilir

Araştırmacılar 2006-2010’da Britanya’da 111 binden fazla kişiye yapılan görme testlerini inceledi. Bu sonuçları hastaların yaşadıkları semtlerdeki hava kirliliği seviyeleriyle karşılaştırdı.

Independet Türkçe’nin haberine göre University College London ve Moorfields Göz Hastanesi’nden bilim insanları, çok miktarda ince parçacıklı madde barındıran bölgelerde yaşayanların, kirlilik oranı en düşük bölgelerde yaşayanlara oranla, göz tansiyonuna yakalanma olasılığının (en az) yüzde 6 fazla olduğu sonucuna vardı.

Birleşik Krallık’ta (BK) yarım milyon kişiyi etkileyen bu rahatsızlık, tedavi edilmezse körlüğe sebep olabiliyor.

Öte yandan, Investigative Ophthalmology & Visual Science’ta yayımlanan araştırma hava kirliliğinin tetikleyici olduğunu kanıtlayamadı.

Araştırmanın yazarı, UCL’den Profesör Paul Foster, “Hava kirliliğinin kamu sağlığı önceliği olarak nitelenmesi için başka bir sebep daha bulduk; kirlilik kaynaklarından kaçınmak diğer sağlık sorunlarının yanı sıra göz sağlığı için de değerli olabilir” dedi:

Aralarındaki ilişkinin neden-sonuç ilişkisi olduğunu doğrulayamadık. Ama hava kirliliğinin gerçekten göz tansiyonuna yol açıp açmadığını saptamak, sağlık sorunlarını ve dolayısıyla hava kirliliğine maruziyeti azaltmaya yardım edecek stratejiler olup olmadığını bulmak için araştırmamıza devam etmeyi umuyoruz.

PARÇACIKLI MADDE MARUZİYETİ

Hava kirliliği Alzheimer, Parkinson ve inmenin yanı sıra akciğer ve kalp hastalıkları gibi başka sağlık sorunlarıyla da ilişkilendiriliyor. Parçacıklı madde maruziyeti, hava kirleticilerin ne denli ölümcül olduğunun en güçlü göstergelerinden biri.

The Open University’de uygulamalı istatistik dersleri veren ve söz konusu araştırmada yer almayan onursal profesör Prof. Kevin McConway çalışmanın arkasında bir dizi cevaplanmamış soru bıraktığını belirtti:

Araştırma yüksek seviyelerdeki kirliliğin göz tansiyonu riskinin artmasına neden olup olmadığını saptayamıyor. Bunun sebebi çalışmanın gözleme dayalı olması. Sorun şu ki yüksek ve düşük kirlilikteki bölgelerde yaşayanlar arasında kirlilik seviyesi dışında bir dizi başka farklılığın olması muhtemel. Hava kirliliği seviyelerinden ziyade bu farklılıklardan herhangi biri, en azından kısmen, göz tansiyonu riskindeki dalgalanmaların esas nedeni olabilir.