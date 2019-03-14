Tıp Bayramı için en özel mesajlar ve tarihi: 14 Mart Tıp Bayramı mesajları!

Bir süre 12 Mayıs'ta kutlanan Tıp Bayramı, 1976'dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca kutlanıyor. Bu özel günde her şeyden önemli olan sağlığımızı bize kazandırmak için çabalayan tıp çalışanlarının bayramında onları en özel Tıp Bayramı mesajları ile mutlu edin. Haberimizden en güzel Tıp Bayramı mesajlarına ve tarihçesine ulaşabilirsiniz.

14 MART TIP BAYRAMI MESAJLARI

14 Mart Tıp Bayramı mesajları ile sevdiklerinizi hatırladığınız dile getirip , onları mutlu edebilirsiniz. Haberimizden en güzel Tıp Bayramı mesajlarına ve tarihçesine ulaşabilirsiniz.

Yalnızca doktorlar, bir hastalığı tedavi etmenin, hayatlarımıza sağlık getirmenin ve bütün umudumuzu kaybettiğimizde yanımızda olmanın sihirli güçleriyle donatılmışlardır. Tıp Bayramınız kutlu olsun.

Yüce gönüllü tüm doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın, personelimizin ellerinden öperim. Gününüz kutlu olsun.

Meşakkatli mesleğimizi insan onuruna yakışır şekilde yerine getirmeye çalışan tüm fedakâr sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.

Sağlık, vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır. (Hz. Muhammed s.a.v) tüm sağlık birimlerinin 14 Mart tıp bayramını kutlarım.



Gece-gündüz, kar-çamur, bayram-tatil demeden büyük bir özveriyle insanların sağlıklı ve daha sağlıklı yaşaması için ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeyen, sunan verilen görevleri zamanında ve tam yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlarım.

Sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkarılmasıiçin fedakarca çalışan ve sağlık alanında değerli katkılarda bulunan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı’nı kutlarım.

Büyük bir fedakârlıkla çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. İyi ki varsınız.

Ülkemizin her köşesinde, İnsan hayatının kutsallığından ödün vermeden, sonsuz sabır ve üstün gayret ile çalışan Tüm Sağlık çalışanlarımızın “14 Mart Tıp Bayramı” kutlu olsun.

İnsanla uğraşıp, insanı yaşatmayı, acısını azaltmayı, derdine derman olmayı, mesleği olarak seçen Tüm Sağlık çalışanlarımızın “14 Mart Tıp Bayramı” kutlu olsun.

“Beni Türk hekimlerine emanet edin.” M. Kemal ATATÜRK

Hayatımızın her alanında yanımızda olan çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. İyi ki varsınız.

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DOKTORA ŞİDDETE BİR DE BU AÇIDAN BAKIN

Sozcu.com.tr’den Yaşar Özer’in haberine göre; Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Nalan Uygun, Turgutlu'daki devlet hastanesinde bir hasta yakını tarafından darp edilmişti. İddiaya göre kanser hastası annesi ile hastaneye gelen Mustafa F. (26), kendilerine öncelik verilmesini istedi. Bu isteği reddedilince tartışma çıktı. Nalan Uygun, hasta yakını tarafından şiddete maruz kaldı.

‘Korkuyorum ve dönmek istemiyorum'

Olayın medyaya yansıması sonrası sosyal medyada dile getirilen tepkilerden biri de Japonya'dan geldi. Daha önceden aynı hastanede çalışmış olan, şimdi ise Japonya'da mesleğine devam eden kardiyoloji uzmanı Dr. Esra Kaya şöyle diyordu: “Japonya'ya gelmeden önce çalıştığım hastanede, bir kadın hekimin kafasına yumruk atmışlar. Kafa kemiğinde hasar varmış. Öfkenin, şiddetin boyutuna bak! Korkuyorum ve dönmek istemiyorum.”

Bilinmeyen Enler'in bugünkü bölümü, Türkiye'yi binlerce kilometre ötede temsil eden bir başka doktorun tepkisinden yola çıkarak ‘doktora şiddet' sorununa dikkat çekiyor. Türkiye'de şiddet vakaları her geçen gün artarken Japonya'da neden bu tip olaylar yaşanmıyor? Oradaki doktorlar bu meseleye nasıl bakıyor? Bu soruların cevabı Bilinmeyen Enler'in yeni bölümünde…

Kurgu: Korhan TOPÇUOĞLU

Kamera: Kubilay ALTUĞ