15 yaşındaki öğrencinin intiharında Mavi Balina oyunu iddiası

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Gaziemir Belediye Meclisi’nde görevli bir meclis üyesinin oğlu olan T.M. (15), bilgisayar bağımlısıydı. T.M., iddialara göre ise oyunu oynadığı esnada kendini asarak intihar etti. 15 yaşındaki T.M.’nin, Mavi Balina adlı oyundan etkilenerek intihar ettiği iddia edildi. Akşam saatlerinde gerçekleşen üzücü olay, Gaziemir'de sevenlerini yasa boğdu. Olayı duyar duymaz Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

T.M.’nin ölümüyle ilgili cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma başlatıldı.

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