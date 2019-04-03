19 yaşındaki gencin karaciğeriyle yaşama tutundu: İçim titredi

Yaklaşık 2 ay önce hastalığının ilerlemesi üzerine çok zor günler geçirdiğini ifade eden Ögke, sağlığına kavuşmasında emeği olan sağlık çalışanlarına ve doktorlara teşekkür etti.

15 GÜNDE 25 KİLO KAYBETTİ

Yaklaşık 2 yıl önce 15 günde 25 kilo kaybı ve yüksek ateş şikayeti sonrasında gittiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde kronik karaciğer hastası olduğunun ortaya çıktığını söyleyen Mustafa Ögke, 1.5 yıldır yatarak tedavi gördüğünü söyledi. Kendisine organ bulunduğu haberinin gelişini anlatan Ögke, “19 Mart günü, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Koordinasyon Merkezi görevlileri tarafından telefonla arandım. Organ bulunduğunu söylediler. Yeniden arayacaklarını ve hafif gıdalarla beslenmemi istediler. Kısa süre sonra gelen telefonla davet edildik ve sonrasında hemen hastaneye doğru yola çıktık” dedi.

‘İÇİM SIZLADI VÜCUDUM TİTREDİ’

Konyaaltı Doyran Mahallesi’nden şehir merkezine gelinceye kadar heyecandan hiç konuşmadığını söyleyen Mustafa Ögke, “Organın kim tarafından bağışlandığını ve uyum sağlayıp sağlamayacağını düşündüm. Çok endişeliydim fakat doktorlarıma ve hastanedeki koordinasyon biriminde çalışan koordinatörlere çok güveniyordum. Onların yönlendirmesiyle ve moralle bu işi başarabileceğimi biliyordum. Hastaneye geldiğimde bağışçının genç biri olduğunu öğrendim. Çok duygu yüklüydüm ve içim sızladı, vücudumun titrediğini hissettim. Evlatlarım aklıma geldi. Bağışçı ailenin yaptığı büyüklüğün kelimelerle ifade edilemeyeceğini düşündüm” diye konuştu.

OPERASYON 7.5 SAAT SÜRDÜ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne geldiğinde koordinatörler tarafından karşılandığını ve hazırlıkların başlandığını ifade eden Ögke, “Öğleden sonra ameliyata alındığımı hatırlıyorum. Ameliyatın yaklaşık 7.5 saat sürdüğünü öğrendim. Çok şükür başarılı bir ameliyat oldu. Sağlığıma kavuştum ve mutluyum. Bağışçı aileye ve evlatlarına yaşadığım sürece dualarım olacak” diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nde, Türkiye’nin en deneyimli ekibiyle her tür nakli yapabildiklerini söyleyen Hastane Başhekimi ve Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, “19 Mart’ta gerçekleştirilen nakil operasyonu başarılı geçti. Ameliyatı yaklaşık 7.5 saatte gerçekleştirdik. Hastanede geçen tedavi sürecinin ardından sağlıklı bir şekilde taburcu oldu” dedi.

DHA