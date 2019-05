31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü: İşte sigarayı bırakmanın yolları!

Dünya Tütüne Hayır Günü (WNTD), Dünya Sigarasız Günü, Dünya Tütünsüz Günü veya Dünya Sigarayı Bırakma Günü her yıl 31 Mayıs tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) üye devletlerince 1987 yılından bu yana tüm dünyada kutlanan önemli gündür. Bu günde, sigara kullanıcılarının 24 saat süreyle sigarayı bırakmaları teşvik ediliyor. Günümüzde her yıl dünya genelinde 5.4 milyon kişinin ölümüne neden olan ve yaygın bir hale gelen tütün kullanımının küresel olarak sağlık üzerine etkilerine dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN 10 ÖNERİ

Dr. Esra Sönmez Duman’a göre, sigarayı bırakmak için izlenecek 10 kilit adım:

1- NEDENLERİ YAZIN: Sigarayı bırakmak için en önemli kişisel nedenlerinizi yazın. Kişisel motivasyonun sigarayı başarılı bir şekilde bırakmak için en önemli etken olduğunu unutmayın. Sigara içme isteği duyduğunuz zamanların kaydını tutun. Böylece tetikleyen unsurları tespit eder, önlemlerinizi alabilirsiniz.

2- TARİH BELİRLEYİN: Sigarayı bırakmak için takviminizden bir tarih işaretleyin ve bu günü değiştirmeyin.

3- SİZİ BIRAKMA SÜRECİNDE NELERİN BEKLEDİĞİNİ BİLİN: Tüm sigara tiryakileri bırakma sürecinde farklı düzeylerde yoksunluk yaşar. Nikotin yoksunluğuna karşı hissedilen fiziksel belirtiler (gerginlik, konsantrasyon bozukluğu gibi belirtiler yaklaşık 2 hafta sürer. Şiddetli yoksunluk durumlarında şikayetler 3 aya kadar devam edebilir.

4- TETİKLEYİCİLERDEN UZAK DURUN: Diğer arkadaşlarınızın sigara içtiği sosyal ortamlar gibi sigara içme isteğinizi tetikleyen durumlardan uzak durun. Normalde sigara molası için aldığınız zamanlarda kısa bir yürüyüşe çıkın.

5- PLANLI, PROGRAMLI OLUN: Sigarayı bırakma programlarının ideali 4 hafta ile 8 hafta uzunluğunda olanlardır. İyi programlar konu hakkında uzmanlaşmış hekim ve psikologlarla birebir görüşmeler de içerir.

6- KİLONUZ İÇİN ÜZÜLMEYİN: Sigara içenlerin üçte biri bıraktıklarında kilo alır. Bununla birlikte, bu kişilerin yüzde 90'ı bu kiloyu 1-2 yıl içinde verir.

7- SİGARAYI BIRAKMAYA YARDIMCI İLAÇLARI KONUSUNDA BİLGİ ALIN: Sigara bırakma tedavisinde etkinliği kanıtlanmış ilaçları kullanmak için bir Göğüs Hastalıkları uzmanından görüş ve yardım alın.

8- NİKOTİN TERAPİSİ: Sakız veya bant şeklinde nikotin tedavisi bırakmanıza yardımcı olabilir.

9- BIRAKTIĞINIZI DUYURUN: Aile ve arkadaşlarınızın sigarayı bırakmaya çalıştığınızı bilmelerini sağlayın. Sigara içme isteğinizi önlemek için desteklerini isteyin.

10- CESARETİNİZİ KIRMAYIN: Sigarayı bırakmakta başarılı olanların birçoğu bu alışkanlıktan kurtulmak için uzun yıllar boyunca ortalama 4 kez sigarayı bırakmayı denediklerini itiraf ediyorlar. Bir önceki denemedeki başarısızlık bir sonraki denemede başaramayacağınız anlamına gelmez. Bırakma kararlılığından asla vazgeçmeyin.