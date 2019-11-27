35 yılda 35 milyon kişi hayatını kaybetti! AIDS’le mücadelede ‘topluluklar fark yaratır’

AIDS, dünya tıbbının halen başa çıkmaya çalıştığı bulaşıcı bir hastalık… Dünyada ilk kez 1980'li yıllarda ortaya çıkan AIDS'ten bugüne kadar 35 milyondan fazla hasta hayatını kaybetti. Diğer bir ifadeyle Kanada'nın nüfusu kadar insan AIDS nedeniyle yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler AIDS Programı (UNAIDS), 2018 yılında dünya genelinde AIDS hastası 770 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. UNAIDS'in raporuna göre, 2000 ile 2017 yılları arasında HIV virüsüne yakalanan kişi sayısında yüzde 36’lık düşüş yaşandı. HIV kaynaklı ölüm oranları da yüzde 38 oranında azaldı. Rakamlardaki bu olumlu gelişmeye rağmen hastalıkla mücadele için halen yapılması gerekenler var.

“TOPLULUKLAR FARK YARATIR”

1 Aralık Dünya AIDS Farkındalık Günü nedeniyle açıklama yapan Prof. Dr. Gülten Kaptan, “Bu yıl 1 Aralık 2019 Pazar gününe denk gelen 30'uncu Dünya AIDS Günü, Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği ‘topluluklar fark yaratır' temasıyla gerçekleştirilecek” diyor. Hükümetlerden sivil toplum kuruluşlarına üniversitelerden sağlık kurumlarına kadar toplumun tüm kesimlerinin AIDS ile ilgili farkındalık yaratmak için harekete geçtiğini söyleyen Prof. Dr. Gülten Kaptan, şöyle konuşuyor: “AIDS, İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) enfeksiyonundan kaynaklanan pandemik bir hastalıktır. Dünya AIDS Günü, uluslararası alanda en çok tanınan sağlık günleri arasında yer almaktadır. Bu özel günde dünya çapındaki insanların HIV ile mücadelede bir araya gelmesi, HIV ile yaşayan insanlara destek vermesi ve AIDS kaynaklı hastalıktan ölenleri anması için fırsat oluşturulması ve toplum bilincinin artırılması amaçlanmaktadır.”

BULAŞMA RİSKİ DÜŞÜK AMA…

Hekim ve hemşireler başta olmak üzere sağlık çalışanlarının bu hastalıkla ilgili farkındalık oluşturabileceğini söyleyen Prof. Dr. Gülten Kaptan, AIDS'ten korunmak için şu değerlendirmelerde bulunuyor: “ HIV'in bulaşma riski günlük yaşamda düşük. Buna rağmen AIDS'in neden olduğu ölümler ve bulaşıcılığı insanların bu konuda çok zor ikna olmalarına neden oluyor. Örneğin öpüşme ile bulaşma olmaz ancak kan alışverişi olması gerekir. Sosyal yaşamda tokalaşma dediğimiz el sıkışmak da bulaşma nedeni değildir. HIV virüsü, enfekte olmuş bireyin vücut sıvılarına temas edilmesiyle bulaşır. Başka bir deyişle temel bulaşma prensibi vücut sıvılarının transferidir.”

KIRMIZI KURDELE TAKIN

HIV/AIDS hakkındaki bilgi eksikliğinin korunmayı engellediğini belirten Profesör Kaptan, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bilgi eksikliği virüsün daha hızlı bulaşmasına yol açıyor. Ayrıca bu hastalık konusundaki önyargılar da HIV'li bireyleri damgalamaya neden olabiliyor. Sağlık çalışanları hekim ve hemşireler başta olmak üzere, Dünya AIDS Günü kapsamında forumlar, bilgilendirme toplantıları, etkinlikler yaparak farkındalık yaratabilirler, toplumu bilinçlendirebilirler. Bir kırmızı kurdele takmak bile çok şeyi değiştirebilir!”