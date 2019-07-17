4 günde 2 kilo verdiren salatalık diyeti

HABER/ NAZAN DOĞANER HALICI

Salatalık diyetinin; yazın kolay bulunan malzemelerle yapılması ve etkili sonuçlarıyla dikkat çeken bir diyet olduğunu belirten Saraç, ‘4 günde yağ ağırlıklı 1-2 kilo verdirip, sıkılaşmayı sağlayan bu program mevsim malzemeleriyle uygulanır, terlemeyi azaltır ve tok tutar. Bu dört günlük zayıflama programını uygularken günde 1 saat yürüyüş yapmanız ve bu sayfada tarifini verdiğim zayıflatan buzlu çayı günde 3-4 bardak içmeniz de önemlidir' dedi ve şu bilgileri verdi…

NASIL YAPILIR?

Bu diyette iki ana bir ara öğün var. Sabah kahvaltısı özellikle geç yapılacak akşam yemeği ise erken yenilecek. Sabah uyanınca bir bardak oda sıcaklığında su içerisine bir buçuk tatlı kaşığı elma sirkesi eklenip, içilecek ve sonrasında 1 saat orta tempoda yürüyüş yapılacak. Yürüyüşten sonra serince bir duş alınacak. Yürüyüşe çıkmadan önce mideleri sağlam ve tansiyon çarpıntı sorunu olmayanlar bir fincan sade Türk kahvesi veya bir çay fincanı yeşil çay içerek metabolizmasını hızlandıracak. Böylece yürüyüş ve spordan daha çok verim alınır. Yürüyüş sonrası saat 10.30 11.00 civarında protein ağırlıklı bir kahvaltı yapılacak.

KAHVALTI

İki adet orta boy salatalık 4-5 yemek kaşığı çökelek peyniri (kalsiyum, protein ve D vitamini içeren harika bir peynir çeşididir. Lor peyniri kaşar loru değil çökelek peyniri olacak.) Çökelek peyniri üzerine 1 çay kaşığı çörek otu 2 adet sivri biber, 2 çay kaşığı sızma zeytinyağı ve biraz sumak katılacak acı sevenler sivri biberleri acı olarak tüketirlerse daha iyidir. Acı metabolizmayı canlandırır. 7-8 adet fazla tuzu ve yağı alınmış zeytin 2 beyaz 1 sarıdan sahanda yumurta, kocaman bir tabak dolusu yeşillik (roka, tere, dere otu, maydanoz, kuzu kulağı, semiz otu) üzerine bolca limon sıkılacak. Yaz sıcakları başladı, iyi yıkanmış olmalarına dikkat edilmeli. Bir tost ekmeği dilimi büyüklüğünde kızarmış siyes buğdayı veya organik tam çavdar veya kara buğday ekmeği, hiçbirini bulamıyorsanız tam tahıllı ekmek. Ancak bu ekmekler eski usül doğal ekşi mayayla mayalanmış tam buğday ekmeği olmalı. Yanında sıcak bir içecek istenirse şekersiz ve açık olmak koşuluyla Türk çayı veya yeşil çay içilebilir.

ARA ÖĞÜN

Saat 14.00 civarı 3 adet orta boy salatalık. Saat 16.00'da 2 adet orta boy salatalık tüketilecek. Bunların üzerine az miktarda doğal kaya veya himalaya tuzu serpilebilir.

AKŞAM YEMEĞİ

Saat 18.00-19.00 civarlarında yensin fazla geçe kalmasın. Akşam yemeğinde bir porsiyon ızgara balık veya et veya köfte veya tavuk yanına üç adet salatalık ve bir porsiyon sırayla bir gün taze fasulye diğer gün kabak diğer gün semiz otu diğer gün tekrar kabak. Ayrıca sabahki gibi söğüş limon sıkılmış yeşillik. Gece uzun oturanlar, iki üç adet orta boy salatalık, küçük bir kahve fincanı tuzsuz veya az tuzlu sarı leblebi tüketebilir.

ÖNEMLİ NOT: ZIMPARALA…

Meyve ve bazı sebzelerin şifası daha çok kabuğunda olduğu söylense de kimyasal maddelerden dolayı kabukların tüketilmesinin çok tehlikeli olduğu da bilinen bir gerçek. ‘Sebze meyveleri iyice yıkayın, sirkeli suya koyun” gibi çeşitli görüşler olsa da Dr. Saraç, kendi bulduğu çözüm yolunu şöyle anlattı: Kabuğun yüzeyini daha etkili temizlemek için sıfır numara zımparayla zımparalayın. Fazla abartmadan hafif bir zımpara ile elmanın, domatesin, şeftalinin, salatalığın ve pek çok sebze ve meyvenin kabuğu üzerinde biriken toksinleri etkili bir şekilde temizleyebilirsiniz. Sonrasında tabii ki iyi yıkamanız gerekebilir.

ZAYIFLAMAYA VE ŞİŞKİNLİK ATMAYA

YARDIMCI OLAN SOĞUK ÇAY TARİFİ

Bir buçuk litre suyu kaynatın. İyice ısındığı zaman altını kapattığınız anda bir yemek kaşığı dolusu yasemin bir yemek kaşığı dolusu yeşil çay üç tutam kiraz sapı üç tutam mısır püskülü iki adet kabuk tarçın 5-6 adet tane karanfil atın. Hemen üstünü kapatın. 6-7 dk demleyin aroması içinde kalsın. Bu çayı akşamdan yaparsanız sabaha soğuyacağından sizin için kolaylık olur. Ancak 6-7 dk sonra içindeki malzemeleri çıkartıp süzmeyi unutmayın. Sabahleyin varsa büyük bir termosa eğer evdeyseniz büyük bir sürahiye bu çayı boşaltın içine yarım limonun suyunu sıkın iki adet salatalık doğrayın birkaç yaprak taze nane atın bolca buz koyun. Termosun veya sürahinin ağzını kapatıp soğukta saklayın. Dışarı çıkanlar plaja çarşıya işe gidenler gün boyu masalarından arabalarından alıp, bu zayıflamaya ve ödem çözmeye yardımcı buzlu çayı içebilirler. Arada 3-4 bardakta bir üzerine yarım şişe maden suyu dökerek sadece sıvı ihtiyacınızı değil sıcakla kaybettiğiniz iyon ve mineralleri geri kazanarak halsiz kalmazsınız. Bu şekilde çok terleyenler 1 aşırı terleyenler 2 şişe maden suyunu bu çaya ekleyerek içebilirler. Gün boyu bu çayı içenler vücutlarındaki fazla suyu atıp; metabolizmalarını hızlandırırlar vücutlarını serinletirler ama en önemlisi asidik içeceklerden kurtulup sağlıklı ve alkali bir içecek içerek, asitli ve şekerli içeceklerden kurtulmuş olurlar.