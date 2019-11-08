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5 öğrenci tavuk döner yedikten sonra rahatsızlandı

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanan 5 ortaokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

15:24 -
Haberler Sağlık
5 öğrenci tavuk döner yedikten sonra rahatsızlandı

Demirci beldesinde bulunan Demirci Ortaokulu’nda eğitim gören 5 öğrenci, öğle saatlerinde okulun yakınındaki bir lokantadan tavuk döner alıp, yedi.


GIDA ZEHİRLENMESİ Mİ?

Bir süre sonra öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri olması üzerine öğretmenler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. 7´nci sınıf öğrencileri Aşure Uz (11) , Hatice İn (11), Bahar Güç (11), Fatma Uysal (11) ile Hatice Çevik (11) ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören öğrencilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)

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