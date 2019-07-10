Açıkta satılan süt ürünlerine dikkat!

Başta peynir ve diğer süt ürünleri hiç bir denetim olmadan 40 dereceyi bulan sıcaklıkta pazarlarda açıkta satılıyor. Gıda Mühendisleri Antalya Şube Başkanı İncegül Sağdıç Tataroğlu, “Kim tarafından, ne zaman üretildiği belli olmayan ve sıcak bekletilen süt ürünleri büyük risk taşıyor” dedi.

ZEHİRLENMELERİNE YOL AÇABİLİR

Tataroğlu, özellikle Antalya gibi sıcak kentlerde açıkta satılan gıda maddelerine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Bu ürünlerin tüketilmesinin sağlık açısında büyük risk taşıdığını belirten Tataroğlu şunları söyledi, “Açıkta satılan süt ürünleri, peynir, yumurta, balık gibi gıda ürünlerinin özellikle yaz döneminde güneşin altında satılması son derece sakıncalı. Birde dışarıdan kaynaklanan toz, kir, fiziksel, mikro biyolojik bulaşmalar açıkta satılan ürünleri oldukça tehlikeli hale getiriyor. Bu ürünlerin satılması da, tüketilmesi de oldukça sakıncalı. Özellikle güneşin altında uzun süre bekletilmesi, insan sağlığı açısından gıda zehirlenmelerine yol açabilir. Bu ürünlerin kapalı yerlerde, soğuk ortamlarda satışı yapılmalıdır'

BU ANLAMDA PEK ÇOK RİSKİ VAR

Tataroğlu vatandaşları özellikle hayvansal ürünlerde yapacağı alışverişler konusunda dikkatli olmaya çağırdı. Tataroğlu, “Vatandaşların ambalajı olmayan, nerde, hangi tarih de, hangi koşullarda ve içinde nelerin oldu bilinmeyen gıda maddelerine karşı dikkatli olmalılar. Satışı yapılan bu tür ürünlerin bunları belirtme zorunluluğu var. Fakat merdiven altı tabir ettiğimiz, açıkta satılan bu ürünlerde bunları göremiyoruz. Başınıza bir şey geldiğinde, her hangi bir sıkıntıyla karşılaştığımızda karşımızda bir muhatabınız da yok. Bu anlamda pek çok riski var. Açıkta satılan, nerede, kim tarafından üretildiği belli olmayan, açıkta uzun süre bekletilmiş sağlık koşullarına uygun olmayan ürünlerden kesinlikle uzak durmak gerekiyor. Alışveriş yaparken, et, tavuk, balık, yumurta ve süt gibi hayvansal ürünlerde soğuk zincir halkasında ürünlerinde uygun muhafaza edilmesi gerekiyor. Dökümü olmayan, paketli ürünlerde etiket bilgilerinin kontrol edilmeli”