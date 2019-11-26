Adım adım biyogirişimcilik: Biyoteknoloji girişimci ve yatırımcılara yol haritası

Girişimcilik insanoğlunun doğasında var. İnsanlık tarihi başında insanların öncelikle kendi ihtiyaçlarını karşılamak ile başlayan girişimcilik, ardından başkalarının ihtiyaçları için çözüm sunmak ve gelir elde etmek şeklinde gelişip ticaret kavramını oluşturmuştur. Biyoteknolojinin tarihi ise ilk medeniyetlere kadar uzanır. Çünkü ilk biyoteknolojik uygulamaların ekmek mayası geliştirmek olduğu kabul edilmektedir. Günümüzde bilim ve teknolojideki gelişmeler biyoteknoloji alanının önemini hızla arttırmaktadır. Başta sağlık, tarım ve endüstri olmak üzere, yaşamın birçok alanında biyoteknolojik ürünler hayatımıza giriyor. Biyoteknolojik ürünler; kişiye özgü biyoteknolojik ilaçlardan, gen tedavilerine, CRISPR gen ameliyatlarından, biyo-yakıta; biyosensörlerden, yapay zekâya ve biyobilgisayarlara kadar çok geniş bir yelpazedir.

Biyoteknolojik ürünler genellikle üniversitelerdeki bilimsel araştırmaların sonuçlarına dayanarak ortaya çıkar. Uzun ve maliyetli araştırma ve geliştirme süreçlerinin karşılığında çıkan ürünler yüksek ekonomik değere sahiptir. Son yıllarda bu tür ürünlerin oluşturduğu ekonomi bazı ülkeler için kalkınma modeli haline gelmiştir. Buna ‘biyokalkınma' denilmektedir. Ülkemiz için de biyoteknoloji öncelikli alanlardan biridir ve güçlü bir biyokalkınma stratejisi oluşturulması neredeyse bir zorunluluk haline gelmiştir.

Dr. Sevgi Salman Ünver ve Prof. Dr. Işıl Aksan Kurnaz editörlüğünde ve konusunda uzman on yedi yazar ile bilimsel temelli bir fikrin ürün olarak geliştirilmesi ve ticarileşmesine kadar geçen tüm süreçlerde girişimcilere ve yatırımcılara yol haritası sunulmuştur. Alanında bir ilk olan ‘Adım Adım Biyogirişimcilik- Biyoteknoloji Girişimci ve Yatırımcılarına Yol Haritası' kitabının bir biyogirişim kurmanın, ayakta tutmanın, finansal güce ulaşmanın ve sürdürülebilir olabilmenin stratejileri ele alındı. Bu kitabın tüm biyogirişimciler için bir rehber olmasını dileriz.