Dudak, dil, yanak, ağız tabanı, sert ve yumuşak damak, sinüs ve farenks (boğaz) kanserlerini içeren ağız kanseri, erken teşhis ve tedavi edilmezse hayati tehlike oluşturabilir. Peki, Ağız kanseri nedir? Ağız kanseri nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilenler haberimizde…

Dudaklarda, diş etlerinde veya ağzınızın içinde kolaylıkla kanayan ve iyileşmeyen bir yara, ağzınızın herhangi bir bölümünde his kaybı veya uyuşukluk, diş etlerinde, dilde veya ağız içindeki beyaz veya kırmızı benekler ve çiğneme veya yutma güçlüğü gibi belirtiler gösteren Ağız kanseri nedir? Ağız kanseri nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…

AĞIZ KANSERİ NEDİR?

Ağız kanseri, ağzı oluşturan parçaların herhangi birinde gelişen (ağız boşluğu) kanseri ifade eder. Ağız kanseri şunlarda ortaya çıkabilir:

– Dudaklar

– Dişetleri

– Dil

– Yanakların iç astarı

– Damak

– Ağız tabanı (dilin altında)

Ağız iç kısmında meydana gelen kansere bazen ağız kanseri veya ağız boşluğu kanseri denir.

Ağız kanseri, baş ve boyun kanserleri adı verilen bir kategoride gruplanan çeşitli kanser türlerinden biridir. Ağız kanseri ve diğer baş ve boyun kanserleri sıklıkla benzer şekilde tedavi edilir.

Ek olarak, boğazın ağzın hemen arkasındaki kısmı olan orofarinksde ağız kanseri de gelişebilir. Burada kanser ortaya çıktığında, orofarengeal kanser veya boğaz kanseri olarak adlandırılır ve dilin arkasını, ağzın çatısının arkasını, bademcikleri ve üst boğaz duvarlarını içerebilir.

Ağız boşluğu ve orofarinks vücudun sağlıklı işleyişinin anahtarıdır. Nefes almamıza, yememize ve konuşmamıza yardım ederler. Ağız boşluğundaki tükürük bezleri, sindirimin önemli bir parçası olan çiğnerken yiyeceği parçalamaya başlar.

AĞIZ KANSERİ BELİRTİLERİ

Her zaman ağız kanserinin en erken uyarı işaretlerini fark edemeyebilirsiniz, bu yüzden doktorunuzun yaptığı düzenli muayeneler çok önemlidir. Ağız kanseri belirtileri ve semptomları şunları içerebilir:

– İyileşmeyen bir dudak veya ağız yarası

– Diş etlerinde, dilde veya ağız içindeki beyaz veya kırmızı benekler

– Gevşek dişler

– Ağzınızın içinde bir büyüme veya şişlik

– Ağız ağrısı

– Kulak ağrısı

– Çiğneme veya yutma güçlüğü

– Ağzınızın herhangi bir bölümünde his kaybı veya uyuşukluk

AĞIZ KANSERİ NEDENLERİ

Ağız kanserleri, dudaktaki veya ağızdaki hücrelerin, DNA’larında değişiklikler (mutasyonlar) meydana gelir. Bir hücrenin DNA’sı, bir hücreye ne yapacağını söyleyen talimatları içerir. Mutasyon değişiklikleri, hücrelerin büyümeye devam etmelerini ve sağlıklı hücrelerin ne zaman öleceğini bölmelerini söyler. Biriken anormal ağız kanseri hücreleri, bir tümör oluşturabilir. Zamanla ağzın içine ve baş ve boynun diğer bölgelerine veya vücudun diğer bölümlerine yayılabilirler.

Ağız kanserleri en sık dudaklarınızı ve ağzınızın içini kaplayan düz, ince hücrelerde (skuamöz hücreler) başlar. Çoğu ağız kanser, skuamöz hücreli karsinomlardır.

Ağız kanserine yol açan skuamöz hücrelerde mutasyonlara neyin neden olduğu açık değildir. Ancak doktorlar ağız kanseri riskini artırabilecek faktörleri belirlediler.

Ağız kanseri riskinizi artırabilecek faktörler şunlardır:

– Sigara, puro, pipo, çiğneme tütün ve enfiye gibi her türlü tütün kullanımı

– Aşırı alkol kullanımı

– Dudaklarınıza aşırı güneş maruziyeti

– Human papilloma virüsü (HPV) adı verilen cinsel yolla bulaşan bir virüs

– Zayıflamış bağışıklık sistemi

AĞIZ KANSERİ TEDAVİSİ

Ağız kanseri tedavisi, kanserin yeri ve evresine, ayrıca genel sağlık ve kişisel tercihlerinize bağlıdır. Sadece bir çeşit tedaviniz olabilir veya kanser tedavilerinin bir kombinasyonundan yararlanabilirsiniz. Tedavi seçenekleri cerrahi, radyasyon ve kemoterapiyi içerir.

Ağız kanseri cerrahisi şunları içerebilir:

Tümörü çıkarmak için yapılan ameliyat: Cerrahınız, tüm kanser hücrelerinin çıkarıldığından emin olmak için etrafını saran tümörü ve sağlıklı doku marjını kesebilir. Küçük kanserler minör cerrahi ile çıkarılabilir. Daha büyük tümörler daha kapsamlı prosedürler gerektirebilir. Örneğin, daha büyük bir tümörün çıkarılması, çene kemiğinizin bir bölümünün veya dilinizin bir bölümünün çıkarılmasını içerebilir.

Boyuna yayılmış kanseri çıkarmak için yapılan ameliyat: Eğer kanser hücreleri boynunuzdaki lenf düğümlerine yayılmışsa veya kanserinizin büyüklüğüne veya derinliğine bağlı olarak yüksek bir risk oluşuyorsa, cerrahınız boynunuzdaki lenf düğümlerini ve ilgili dokuyu çıkarmak için bir prosedür önerebilir. (diseksiyon). Boyun diseksiyonu, lenf bezlerine yayılmış olabilecek tüm kanser hücrelerini temizler. Ameliyat sonrası ek tedaviye ihtiyacınız olup olmayacağını belirlemek için de faydalıdır.

Ağzın rekonstrüksiyonu için cerrahi: Kanseri temizlemek için yapılan bir ameliyattan sonra, cerrahınız konuşma ve yemek yeme yeteneğinizi yeniden kazanmanıza yardımcı olmak için ağzınızı yeniden inşa etmek üzere rekonstrüktif cerrahi önerebilir. Cerrahınız, ağzınızı yeniden yapılandırmak için vücudunuzun diğer bölgelerinden cilt, kas veya kemik greftleri nakli yapabilir. Diş implantları ayrıca doğal dişlerinizi değiştirmek için de kullanılabilir.

Ameliyat kanama ve enfeksiyon riski taşır. Ağız kanseri cerrahisi genellikle görünüşünüzü, ayrıca konuşma, yemek yeme ve yutma yeteneğinizi etkiler.

Yemenize, içmenize ve ilaç almanıza yardımcı olacak bir tüpe ihtiyacınız olabilir. Kısa süreli kullanım için tüp burnunuzdan ve midenize yerleştirilebilir. Uzun vadede, cildinizden ve karnınıza bir tüp sokulabilir.

Doktorunuz sizi bu değişikliklerle başa çıkmanıza yardımcı olabilecek uzmanlara yönlendirebilir.

Radyasyon tedavisi

Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerini öldürmek için X ışınları ve protonlar gibi yüksek enerjili ışınları kullanır. Radyasyon tedavisi en sık vücudunuzun dışındaki bir makineden (dış ışın radyasyonu) verilir.

Radyasyon tedavisi sıklıkla ameliyattan sonra kullanılır. Ancak erken evre ağız kanseriniz varsa, bazen tek başına kullanılabilir. Diğer durumlarda, radyasyon tedavisi kemoterapi ile birleştirilebilir. Bu kombinasyon radyasyon tedavisinin etkinliğini arttırır, ancak yaşayabileceğiniz yan etkileri de arttırır. İleri ağız kanseri vakalarında radyasyon terapisi, ağrı gibi kanserin neden olduğu belirti ve semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir.

Radyasyon tedavisinin ağzınıza yan etkileri arasında ağız kuruluğu, diş çürüğü ve çene kemiğinize zarar gelebilir.

Doktorunuz, dişlerinizin mümkün olduğunca sağlıklı olduğundan emin olmak için radyasyon tedavisine başlamadan önce bir dişçiye gitmenizi önerecektir. Sağlıksız herhangi bir dişin tedavi veya çıkarılması gerekebilir. Bir diş hekimi ayrıca komplikasyon riskinizi azaltmak için radyasyon terapisi sırasında ve sonrasında dişlerinize en iyi nasıl bakacağınızı anlamanıza yardımcı olabilir.

Kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için kimyasalları kullanan bir tedavi yöntemidir. Kemoterapi ilaçları tek başlarına, diğer kemoterapi ilaçları ile kombinasyon halinde veya diğer kanser tedavileri ile kombinasyon halinde verilebilir. Kemoterapi radyasyon terapisinin etkinliğini artırabilir, bu yüzden ikisi sıklıkla birleştirilir.

Kemoterapinin yan etkileri hangi ilaçları aldığınıza bağlıdır. Sık görülen yan etkiler bulantı, kusma ve saç dökülmesini içerir. Doktorunuza, alacağınız kemoterapi ilaçları için hangi yan etkilerin olası olduğunu sorun.

İmmünoterapi

İmmünoterapi bağışıklık sisteminizi kanserle savaşmak için kullanır. Vücudunuzun hastalıklarla mücadele eden bağışıklık sistemi kanserinize saldıramayabilir, çünkü kanser hücreleri bağışıklık sistemi hücrelerini körleyen proteinler üretir. İmmünoterapi bu sürece müdahale ederek çalışır.

İmmünoterapi tedavileri genellikle standart tedavilere cevap vermeyen ağız kanseri olan kişiler için kullanılır.