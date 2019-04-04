Diş sağlığı, dişlerinizle sınırlı değildir. Ağız içinde ve çevresinde yaralar veya tahrişler gelişebilir. Neyse ki, bu yaralar genellikle bir iki hafta içinde kendi başlarına iyileşir. Şimdi, ağız yaraları nedir? Ağız yaralarına hangi bölüm bakar? Bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

AĞIZ YARALARI NEDİR?

Ağız yaraları (ülserleri), dil, diş eti, yanak, damak gibi hassas bölgelerde meydana gelir. Bu yaralar kırmızı renkli veya ortası beyaz küçük lekeleki olabilir. Kanayabilir veya enfekte olabilirler. Bazı kemoterapi tedavilerinden 1 ila 2 hafta sonra ortaya çıkabilirler. Ayrıca, baş ve boyun bölgesine yapılan radyasyon tedavileri, enfeksiyon, dehidrasyon, zayıf ağız bakımı, oksijen tedavisi, alkol veya tütün kullanımı, yeterli vitamin alamaması veya protein bulunmamasından da kaynaklanabilir. İyileşme 2 ila 4 hafta sürebilir. Ağız yaraları çok ağrılı olabilir ve dehidratasyona, beslenme yetersizliği ve kilo kaybına neden olabilir .

AĞIZ YARALARININ NEDENLERİ

– Tekrarlayan aftöz stomatit (kanser yaraları)

– Viral enfeksiyonlar (özellikle herpes simpleks ve herpes zoster)

– Diğer enfeksiyonlar (mantar veya bakteri kaynaklı)

– Gevşek bir ortodontik telin, sığmayan bir takma dişin veya kırık bir diş veya dolgunun keskin bir kenarının tahrişi.

– Bir hastalık veya rahatsızlığın belirtisi.

– Tütün kullanımı

– İlaçlar (özellikle kemoterapi ilaçları) ve radyasyon tedavisi

– Sistemik bozukluklar

AĞIZ YARALARINA HANGİ BÖLÜM BAKAR?

Ağız yaraları için hastanelerin dermatoloji bölümlerine başvurulması gerekir. Deri ve zührevi hastalıklar ya da cildiye olarak da geçer.

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