AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Sezen: Aile hekimleri belirsizlikten yoruldu

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Sezen, aile hekimlerinin sorunları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özlem Sezen; “Öncelikle 26.000 aile hekiminin çalışma koşullarını ve geleceğini ilgilendiren bir yönetmeliğin hazırlık aşamasında sahadan temsilcilerin olmamasını, taslak halinin sahaya tam olarak açıklanmamasını anlamak mümkün değildir. Artan iş yükü görmezden gelinerek üzerine eklenmek istenen yeni görevler aile hekimliği çalışanlarını bu yüklerin altından kalkamaz hale getirecektir. Planlanan ve açıkça ifade edilen kayıtlı nüfus sayısını azaltma kararı, ödeme katsayıları ile dengelenmezse sistemden kaçışlar başlayacaktır” dedi.

“MALİ AÇIDAN SIKINTIYA SOKTU”

Sezen, aile hekimlerine katsayı artışı yapılmaksızın yeni işler yüklenmesi ile mevcut kayıpların telafi edilebileceğini ön gören bir ödeme sözleşme yönetmeliğinin kabul edilemeyeceğini söyledi. “Kişilere sorumluluk verilmeden sadece aile hekimlerine yüklenen yüksek performans beklentisi aynı zamanda çalışan memnuniyetsizliğini arttırmaktadır. Artan aile sağlığı merkezleri giderlerinin yanında bu giderleri karşılayamaz durumda kalan cari gider ödenekleri, mali açıdan aile sağlığı merkezlerini ve çalışanları sıkıntıya sokmuştur. Bizler koruyucu hekimliği uygulamaya çalışırken maliyeti yüksek tedavi edici modele dönüştürülmeyi istemiyoruz. Koruyucu hekimlik hem sağlıklı geleceğimizin temelidir hem de ekonominin önem kazandığı bu dönemde sağlık harcamalarını azaltmanın en etkin yoludur.”

Bakanlık yetkililerinden bu konuda destek beklediklerini belirten Özlem Sezen, eksik Aile Sağlığı çalışanı sayısının arttırılmasını ve toplumun sağlık okuryazarlığı konusunda bilgilendirilmesine ağırlık verilmesini talep ettiklerini vurguladı.

Sezen haklarını kazanmak için mücadelelerine devam edeceklerini de sözlerine ekledi. “AHEF Yönetim Kurulu olarak aile hekimliğinin ve ülkemizin sağlıklı geleceği için her platformda haklarımızı korumaya, sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi paylaşmak üzere görüşmelere ve diyaloğa hazırız. Fakat yıllardır yönetmeliğe dair hiç bir gelişme olmamakta ve her geçen an aile hekimleri adına iş huzursuzluğu ve hak kaybı olarak yansımaktadır. Bu noktada çok fazla beklememizin mümkün olmadığını ve haklarımızı, huzurumuzu kazanmak için elimizden gelen tüm tepki yollarını kullanmak için hazırlık içinde olduğumuzu beyan etmek isteriz.”