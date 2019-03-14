Özellikle sigara içen kişilerde görülme riski en fazla olan ancak sigara içmeyenlerde de görülen ve hem erkeklerde hem de kadınlarda dünya üzerinde kanser ölümlerinin bir numaralı nedeni olan akciğer kanseri nedir? Akciğer kanseri evreleri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

AKCİĞER KANSERİ NEDİR?

Kanser, vücuttaki hücrelerin kontrolden çıktığı bir hastalıktır. Kanser akciğerlerde başladığında, buna akciğer kanseri denir .

Akciğer kanseri akciğerlerde başlar ve lenf bezlerine veya vücuttaki beyin gibi diğer organlara yayılabilir. Diğer organlardaki kanser de akciğerlere yayılabilir. Kanser hücreleri bir organdan diğerine yayıldığında buna metastaz denir .

AKCİĞER KANSERİNİN EVRELERİ

İki ana akciğer kanseri türü, küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) ve küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) vardır . Akciğer kanserinde evreleme, kanserin lokal olup olmamasına veya akciğerlerden lenf bezlerine veya diğer organlara yayılmış olmasına dayanır. Akciğerler büyük olduğu için, tümörler bulunmadan önce içlerinde uzun süre büyüyebilir. Öksürük ve halsizlik gibi semptomlar ortaya çıktığında bile insanlar diğer nedenlerden kaynaklandığını düşünüyor. Bu nedenle erken evre akciğer kanseri (evre I ve II) tespit etmek zordur.

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri (KHDAK)

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, akciğer kanserlerinin yaklaşık yüzde 85’ini oluşturur ve şunları içerir:

Hem erkek hem de kadınlar arasında en sık görülen akciğer kanseri biçimi olan Adenocarcinoma;

Tüm akciğer kanserlerinin yüzde 25’ini oluşturan skuamöz hücreli karsinom;

NSCLC tümörlerinin yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan büyük hücreli karsinom .

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinin aşamaları:

– Evre I : Kanser sadece akciğerlerde bulunur ve lenf bezlerine yayılmaz.

– Evre II : Kanser akciğerde ve yakındaki lenf bezlerindedir.

– Evre III : Kanser akciğerde ve göğsün ortasındaki lenf düğümlerinde bulunur ve ayrıca yerel olarak ileri hastalık olarak tanımlanır. Aşama III’ün iki alt tipi vardır:

Eğer kanser sadece kanserin başladığı göğsün aynı tarafındaki lenf düğümlerine yayılmışsa, buna evre IIIA denir.

Kanser, göğsün diğer tarafında veya yaka kemiğinin üstündeki lenf düğümlerine yayılmışsa, buna evre IIIB denir.

– Evre IV : Bu, akciğer kanserinin en ileri aşamasıdır ve aynı zamanda ileri hastalık olarak da tanımlanır. Bu, kanserin her iki akciğere, akciğerlerin etrafındaki alanlara, karaciğer veya diğer organlar gibi vücudun başka bir kısmına yayıldığı zamandır.

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri (KHAK)

Küçük hücreli akciğer kanseri, Akciğer kanserlerinin yaklaşık% 10 ila% 15’ini oluşturur. (KHAK) tümörlerinden daha hızlı büyümeye meyillidirler. Genellikle, (KHAK), kemoterapiye (KHAK)’den daha duyarlıdır.

Küçük hücreli akciğer kanserinin aşamaları

– Sınırlı aşama: Bu aşamada, göğsün bir tarafında, akciğerin sadece bir kısmını ve yakındaki lenf düğümlerini içeren kanser bulunur.

– Yaygın aşama: Bu aşamada, kanser göğsün diğer bölgelerine veya vücudun diğer bölgelerine yayılmıştır.

AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİ

Akciğer kanseri için tedaviler, bireyin genel sağlığının yanı sıra konumuna ve evresine de bağlıdır.

Akciğer kanserinin tedavisinde en sık kullanılan yaklaşım cerrahi ve radyasyondur, ancak başka tedaviler de mevcuttur. Örneğin, doktorlar genellikle küçük hücreli akciğer kanserini kemoterapi ile tedavi eder .

Olası tedaviler şunları içerir:

Cerrahi: Bir doktor, kanserin yayıldığı çevre bölgelerdeki kanserli akciğer dokusunu çıkarabilir. Bu, bazen bir lobektomi adı verilen bir prosedürde akciğerin bir lobunu veya büyük bir bölümünün çıkarılmasını içerir.

Ciddi durumlarda, cerrah bir akciğerin tamamını çıkarabilir. Bir kişi akciğersiz yaşayabilir, ancak ameliyattan önce sağlık durumunun iyi olması akciğer çıkarıldıktan sonraki sonuçları iyileşmeye yardımcı olur.

Kemoterapi: Bu tedavi kanser hücrelerini küçültmek veya yok etmek için ilaçlar kullanır. Bu ilaçlar hızla bölünen hücreleri hedef alarak kanser tedavisi için kullanılan en etkili yöntemlerden biridir.

Kemoterapi tedavisinin, vücudun farklı bölgelerine yayılmış ve vücut çapında bir saldırı gerektiren kanserler üzerinde daha önemli bir etkisi vardır.

Bununla birlikte, kemoterapi güçlü bir müdahaledir ve aşırı mide bulantısı ve kilo kaybı gibi yan etkileri olabilir.

Radyasyon tedavisi: Bu tedavi, kanserli hücreleri öldürmek için yüksek enerjili ışınları kullanır. Doktor ayrıca, cerrahi olarak akciğeri çıkarmadan önce bir tümörü küçültmek için radyasyon kullanabilir.

Radyasyon tedavisi temel olarak tek lokasyonda meydana gelen ve yayılmayan kanserlerde faydalıdır.

Hedefli terapi: Özellikle kanser hücrelerinin çoğalmasını önleyen ilaçlar kullanılır.