Giderek artan nefes darlığı, balgamda kan görülmesi, göğüs ağrısı, nedensiz kilo kaybı, ses kısıklığı, hırıltılı solunum gibi belirtileri olan akciğer kanseri nedir? Akciğer kanserinin nedenleri, belirtileri, türleri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

AKCİĞER KANSERİ NEDİR?

Kanser hücresel düzeyde başlayan bir hastalıktır. Hücreler vücuttaki tüm dokuların yapı taşlarıdır ve sağlıklı durumlarında, vücudun mevcut yapıyı sürdürmesi için ihtiyaç duydukları şekilde büyür ve bölünürler. Hücreler yaşlandıkça veya hasar gördükçe ölürler ve yeni hücreler bunların yerini alır. Kanser, hücreler anormal hale geldiğinde, yüksek hızlarda çoğalarak ve tümörler oluşturduğunda gelişir. Kanserli tümörler ayrıca çevreleyen dokuları istila edebilir ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilir

Kanser türleri, kökenlerini oluşturdukları organ için adlandırılır. Akciğer kanseri de, solunum sisteminin ana organları olan akciğerlerde başlayan bir kanserdir.

AKCİĞER KANSERİ NASIL BAŞLAR?

Tüm hücrelerin genlerinde kodlanmış talimatlar vardır. Genlerde değişiklikler meydana geldiğinde, hücreler normal davranışlarını değiştirir. Genlerdeki değişiklikler normal hücrelerin kanser hücresi haline gelmesine neden olur. Genetik değişiklikler kalıtsal olabilir, ancak akciğer kanseri durumunda, kanserin gelişmesine neden olan genetik değişiklikler, tütün dumanı gibi kirleticilere çevresel maruz kalma gibi diğer faktörlerden kaynaklanabilir. Akciğer kanserinin en yaygın sebebi ise tütün kullanımıdır.

AKCİĞER KANSERİ NASIL YAYILIR?

Kanser orijinal konumundan vücudun diğer bölümlerine yayıldığında metastatik kanser olarak adlandırılır. Kanser yayılım sürecine metastaz denir. Metastazda, kanser hücreleri orijinal tümörden ayrılabilir ve vücudun herhangi bir yerinde tümör oluşturmak için vücudun kan akışından veya lenfatik sistemden geçebilir. Metastatik akciğer kanseri adrenal bezi, karaciğeri, kemikleri ve beyni etkileyebilir. Farklı bölgelerde tümör olmasına rağmen, metastatik akciğer kanseri hala karaciğer kanseri olarak kabul edilir – karaciğer kanseri veya beyin kanseri değil – kanser hücreleri akciğerden kaynaklanır. Metastatik tümörlerin hücreleri temelde mikroskop altında orijinal kanser hücreleriyle aynı görünürler.

AKCİĞER KANSERİNİN TÜRLERİ

Akciğer kanserleri, küçük hücreli akciğer kanseri veya küçük hücre dışı akciğer kanseri (KHDAK) olarak sınıflandırılır, bunlar mikroskopta görünmeleri için adlandırılır. Bu farklı akciğer kanseri türleri farklı büyür ve gelişir ve farklı şekilde tedavi edilir. En yaygın olanı küçük hücre dışı akciğer kanseridir.

AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ

Küçük hücre dışı akciğer kanseri ve küçük hücreli akciğer kanseri belirtileri temelde aynıdır.

Erken belirtiler şunları içerebilir:

– Kalıcı veya kötüleşen öksürük

– Balgam veya kan tükürme

– Derin nefes alırken, gülerken veya öksürdüğünüzde kötüleşen göğüs ağrısı

– Ses kısıklığı

– Nefes darlığı

– Hırıltılı solunum

– Zayıflık ve yorgunluk

– İştahsızlık ve kilo kaybı

– Zatürree veya bronşit gibi tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları da olabilir.

Kanser yayıldıkça ek semptomlar yeni tümörlerin oluştuğu yere bağlıdır. Örneğin, eğer:

– Lenf düğümleri: özellikle boyun veya köprücük kemiğinde topaklar

– Kemikler: kemik ağrısı, özellikle sırt, kaburga veya kalçalarda

– Beyin veya omurga: baş ağrısı, baş dönmesi, denge sorunları veya kollarda veya bacaklarda uyuşma

– Karaciğer: cilt ve gözlerin sararması (sarılık)

Akciğerlerin tepesindeki tümörler, yüz sinirlerini etkileyerek bir göz kapağının sarkmasına veya küçük göz bebeğinin düşmesine veya yüzün bir tarafında terleme eksikliğine yol açabilir. Birlikte, bu semptomlara Horner sendromu denir. Ayrıca omuz ağrısına da neden olabilir.

Tümörler, kanı kafa, kollar ve kalp arasında taşıyan büyük damar üzerinde baskı yapabilir. Bu, yüz, boyun, üst göğüs ve kollarda şişmeye neden olabilir.

Akciğer kanseri bazen hormonlara benzer bir madde oluşturur ve paraneoplastik sendrom olarak adlandırılan çok çeşitli semptomlara neden olur. Bunlar:

– Kas Güçsüzlüğü

– Mide bulantısı

– Kusma

– Sıvı tutma

– Yüksek tansiyon

– Yüksek kan şekeri

– Karışıklık

– Nöbetler

– Koma

AKCİĞER KANSERİ NEDENLERİ

Akciğer kanseri vakalarının yüzde 90’ı sigara kullanımının bir sonucudur.

Sigara dumanını soluduğunuz andan itibaren ciğerlerinize, akciğer dokunuza zarar verir. Akciğerler hasarı onarabilir, ancak sigara dumanına maruz kalmaya devam etmek, akciğerlerin onarımı sürdürmesini giderek zorlaştırır. Hücreler zarar gördüğünde, anormal davranmaya başlar, bu da akciğer kanseri gelişme olasılığını arttırır. Küçük hücreli akciğer kanseri neredeyse her zaman aşırı sigara kullanımı ile ilişkilidir. Sigarayı bıraktığınızda zamanla akciğer kanseri riskiniz de azalır.

Doğada doğal olarak bulunan bir radyoaktif gaz olan radona maruz kalmak, akciğer kanseri için ikinci önde gelen neden. Radona maruz kalan sigara içenlerin akciğer kanseri riski çok yüksektir.

Diğer tehlikeli maddelere uzun süre maruz kalmak, akciğer kanserine neden olabilir. Mezotelyoma denilen bir tür akciğer kanseri asbeste maruz kalmaktan kaynaklanır.

Akciğer kanserine neden olabilecek diğer maddeler:

– Arsenik

– Kadmiyum

– Krom

– Nikel

– Bazı petrol ürünleri

– Uranyum

– Kalıtsal genetik mutasyonlar, özellikle sigara içiyorsanız veya diğer kanserojenlere maruz kalırsanız, akciğer kanseri geliştirme olasılığınızı artırabilir.

Bazen, akciğer kanseri için belirgin bir neden olmayabilir.

AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİ

Akciğer kanseri için tedavi hastalığın evresine ve kategorisine göre değişir. Evreleme, kanserin ne kadar gelişmiş olduğunu ve vücudun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığını belirler. İki akciğer kanseri kategorisi küçük hücre dışı akciğer kanseri ve küçük hücreli akciğer kanseridir. Kategori ve akciğer kanseri evresine bağlı olarak, tedavi cerrahi, kemoterapi, radyasyon, hedefe yönelik tedaviler ve / veya immünoterapiyi içerebilir.

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