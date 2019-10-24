Günümüzde reçeteli ya da yasadışı uyarıcı ve uyuşturucu maddelerin kötüye kullanımı ve bağımlığı korkutucu şekilde artmaktadır. Giderek halk sağlığını tehdit eden bu durum hakkında birçok ilde, okullarda konferanslar ve broşürler ile bireyleri bilinçlendirme çalışmaları yapan AMATEM nedir? Hangi hastalıklara bakar? İşte bilinmesi gerekenler…

AMATEM NEDİR?

Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM), Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin içinde ayrı binada bulunan bir servisidir ve AMATEM'e sadece alkol veya madde kullanım sorunları olanlar kabul edilmektedir. Polikliniğe başvuran hastalarda her kişide kendine özgü olan sorunun belirlenmesi, ihtiyaçların saptanması kişilerin tedavi açısından motivasyonlarının oluşturulması ve güçlendirilmesi tedavi ve terapi için esnek stratejiler geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

AMATEM HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

1983 yılında kurulan tedavi merkezinde alkol ve çeşitli madde bağımlılıklarına dair tedavi yöntemleri sunulmaktadır. Merkez sadece bağımlı hastalara hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

AMATEM'de yatarak veya ayaktan tedavi olunabilir. Tedavinin ilk aşamasında alkol veya madde kullanımının kesilmesine bağlı olan yoksunluk bulguları tedavi edilmektedir. Bu aşamada ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Daha sonra ise alkol veya maddeye tekrar başlamamaya yönelik psikoterapi programı bulunmaktadır. Bu psikoterapi programı hastanede yatarak 28 gün sürmektedir. Ayrıca ayaktan da devam edilen psikoterapi programı bulunmaktadır. Genel olarak bilişsel-davranışcı terapi, psikodrama ve etkileşim grupları şeklinde sürdürülen psikoterapi seanslarına ek olarak bilinçlendirme amaçlı toplantılar yapılmakta, ayrıca hastaların yakınlarına yönelik aile toplantıları da düzenlenmektedir. Hastaların hastaneden çıktıktan sonra da ayaktan tedaviye devam etmeleri önerilmektedir. Yatarak tedavi sırasında, tedavi ortamı oluşturmak için bazı kurallar uygulanmaktadır. Sabah yürüyüşleri, günaydın toplantıları, sosyal aktiviteler, bireysel görüşmeler, gevşeme egzersizleri tedavi programı içinde önemli yer tutmaktadır. Psikoterapi programları süresince de gerekirse ilaç tedavilerine devam edilmektedir.