Ameliyat olmayı beklerken, taburcu edildi

İzmir´de yaşayan işçi emeklisi, 6 çocuk sahibi Osman Kayadibi parkinson hastalığına yakalandı. Rahatsızlığı ilerleyince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Servisi´ne başvuran Kayadibi´ne beyin pili takıldı. 2017 yılının Kasım ayında ameliyat olduktan sonra beyinde pilin takıldığı bölgede sorun yaşayan Kayadibi´nin göğüste de bataryanın olduğu yerde şişme ve kasılma oldu. Bunun üzerine geçen şubat ayında tekrar ameliyat edilen Kayadibi´nin beynindeki kanamaya müdahale edildi ve boynundaki kasılma için de kabloya hareket esnekliği sağlandı. Ancak Osman Kayadibi iddiaya göre yine iyileşmedi ve hem kafasında hem de göğsünde pilin olduğu bölgede enfeksiyon oluştu. Kayadibi´nin göğsündeki şişlik büyüyüp, dikişleri patlayınca pilin bir bölümü dışarı çıktı. Tekrar hastaneye götürülen Kayadibi´nin, geçen 6 Mayıs’ta üçüncü kez ameliyat edilmesine karar verildi.

ŞİKAYET ETTİ, GÜVEN ZEDELENDİ

İkinci ameliyatın ardından, Osman Kayadibi´nin oğlu Kadir Kayadibi, Sağlık Bakanlığı´na şikayet dilekçesi gönderdi. Geçen 6 Mayıs’ta, Osman Kayadibi´nin üçüncü kez ameliyat edileceği, göğsünün sol tarafına takılan cihazın sağ bölüme nakledilmesinin planladığı gün, hastane yönetimine ve operasyonu yapacak olan hekime Sağlık Bakanlığı´ndan, şikâyetle ilgili bilgilendirme tebligatı ulaştı. Saçları bile tıraş edilen ve ameliyata alınmaya hazırlanan Osman Kayadibi, `hekim ile hasta arasındaki güvenin zedelenmesi´ gerekçesiyle operasyon yapılmadan taburcu edildi. İddiaya göre, Kayadibi´nin ailesi ameliyatın gerçekleşmesini istediklerini belirttilerse de, hastane kararından vazgeçmedi.

‘SADECE BABAMIN AMELİYAT EDİLMESİNİ İSTİYORUZ’

Konuyla ilgili konuşan Kadir Kayadibi, “Ben, Sağlık Bakanlığı´na dilekçe verince bizi alelacele taburcu ettiler. Daha sonra başka bir hastaneye gittik ve oradan, `Yarım bırakılmış bir ameliyatı üstlenemeyiz´ cevabını aldık. Pil artık dışarı çıktı ve sürekli iltihap akıyor. Kimseden maddi bir yardım beklemiyoruz, sadece babamın ameliyat edilmesini istiyoruz” dedi.

‘HASTA YAKINI ASILSIZ İTHAMLARDA BULUNMUŞTUR’

Hastaneden yapılan açıklamada ise hastanın öz bakımının ve ameliyat sonrasında gerekli pansumanlarının yapılmadığı belirtilerek, “Hastamızın iyileşmesi için gerekli cihazlar, fedakarlıkla temin edilmiştir. Hatta oldukça külfetli olan bu cihaz, hastamız için ikinci kez temin edilmiştir ve hastamız ilk ameliyattan sonraki üç gün içinde yürümeye başlamıştır. Hasta yakını, şikâyet dilekçesinde asılsız ithamlarda bulununca, başka hastanede ameliyat edilmesi için gerekli görüşmeler yapılmıştır” denildi.

DHA