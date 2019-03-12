Ateş, üşüme, kanlı ishal ve karın ağrısı gibi semptomlarla kendini gösteren amipli dizanteri hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde… Amipli dizanteri nedir? Belirtileri ve tedavisi…

AMİPLİ DİZANTERİ NEDİR?

Amipli dizanteri, insan dışkısından yayılan Entamoeba histolytica adlı bir parazitin neden olduğu bağırsak hastalığıdır. Özellikle temizlik koşullarının kötü olduğu, sanitasyon ve gıda hijyenine uyulmayan bölgelerde amipli dizanteri salgınları sık görülür.

AMİPLİ DİZANTERİ BELİRTİLERİ

Entamoeba histolytica parazitinin kuluçka süresi değişkendir ve birkaç gün ila birkaç ay arasında değişebilir. Genellikle 2 – 4 haftadır.

– Şiddetli ishal (ishal de kan ve mukus da olabilir)

– Kötü kokulu ishal ve dışkı

– Şiddetli karın ağrısı ve kramp

– Geğirme

– Gaz sancısı

– Nedensiz kilo kaybı

– Dışkıda kan

– Yüksek ateş

– Halsizlik

– İştahsızlık

– Mide bulantısı

– Kusma

– Baş ağrısı

– Çabuk yorulma

– Karında şişlik

AMİPLİ DİZANTERİ TEDAVİSİ

Amipli dizanteri veya karaciğer enfeksiyonunu tedavi etmek için çeşitli antibiyotikler mevcuttur. Tedavi süresi 10 gündür. Antibiyotik dışında destek tedavisi olarak sıvı takviyesi yapılır. Probiyotikler ayrıca semptomları azaltmada yardımcı olabilir.