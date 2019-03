Bazen bir kadının yumurta rezervi, yaşına bağlı olarak beklenenden düşüktür. Azalan yumurtalık rezervi bir kadının doğurganlığını azaltabilir veya tamamen ortadan kaldırabilir. Daha az yumurta hiç yumurta anlamına gelmediğinden, sorunu mümkün olduğu kadar erken tanımlamak önemlidir. Yumurtalık rezervini tanımlamak için kullanılan Anti-Müllerian Hormon Testi (AMH) nedir? AMH ne kadar olmalıdır? İşte bilinmesi gerekenler…

ANTİ-MÜLLERİAN HORMON TESTİ (AMH) NEDİR?

Anti-Mullerian Hormonu (AMH), yumurta keselerinde (foliküller) gelişmekte olan hücreler tarafından salgılanan bir hormondur. Bir kadının kanındaki AMH seviyesi, genel olarak yumurtalık rezervinin göstergesidir.

AMH seviyelerinizi anlamak, yumurtalık rezervinizi ve dolayısıyla doğurganlığınızı değerlendirmenize yardımcı olabilir.

Anti-Mullerian Hormon seviyeleri, ortalama olarak, yaşlı kadınlarda (özellikle 40 yaşın üzerinde) düşüktür ve Polikistik Yumurtalık (PKO) veya Polikistik Yumurtalık Sendromu (PKOS) olan kadınlarda daha yüksektir.

AMH TESTİ NEYİ ÖLÇER?

AMH düzeyleri adet döngüsü boyunca nispeten tutarlı olduğundan, AMH testi döngü sırasında herhangi bir zamanda yapılabilir. AMH, yumurtalık kalitesi veya gecikmeli yumurtlama gibi faktörleri doğrudan göstermese de, yumurtalık rezervini ölçmek için mükemmel bir testtir. Bir kadının vücudunun, in vitro fertilizasyon (IVF) döngüsü sırasında kullanılan fertilite ilaçlarına nasıl cevap vereceği hakkında da bilgi verebilir.

Bir kadının mevcut ve gelecekteki doğurganlığını değerlendirmek için, bir doktor AMH düzeylerini aynı yaştaki diğer kadınlarla karşılaştırır. AMH seviyeleri genellikle yaşla birlikte düşse de, aşırı bir düşüş, erken menopoz veya azalan over rezervi gibi bir şeylerin yanlış olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, bir kadının sahip olduğu AMH düzeyi ne kadar yüksek olursa gelecekteki doğurganlık penceresi o kadar büyük olabilir. Bir kadının AMH seviyelerinin düştüğünü bilmek, doktorun gelecekteki testlerin gerekli olup olmadığını belirlemesine, in vitro fertilizasyon (IVF) döngüsünün değerini değerlendirmesine ve folikül uyarıcı ilaçların mı yoksa yumurta korumasının uygun olup olmadığına karar vermesine yardımcı olabilir. 1’den büyük bir AMH seviyesi genellikle oldukça yüksek bir over (yumurtalık) rezervi olduğunu gösterir.

Bazı kadınlar azalmış bir yumurtalık rezerviyle bile normal adet döngüsüne sahip olmaya devam ettiklerinden, AMH testi bir yıldan uzun süredir gebe kalmaya çalışan, şu ana kadar açıklanamayan infertilite gösteren veya kan testleri önemli bir anormallik göstermeyen çiftlerde yararlıdır.

AMH TESTİ NASIL YAPILIR?

AMH testi, adetli olmayı gerektirmeyen siklusun herhangi bir günü alınabilen kan örneğinden bakılarak yapılan bir testtir. Prosedürün kendisi basit olsa da, sonuçların yorumlanması özel ekipman gerektirir. Bu nedenle, özellikle doktorunuzdan testi talep etmeniz gerekecektir; mutlaka rutin doğurganlık kan testinin bir parçası değildir. Testten önce aç kalmanız veya başka özel işlemler yapmanız gerekmez ve kan alma işlemi yalnızca birkaç dakika sürer. Test sonuçlarını bir haftadan daha kısa sürede alabilirsiniz.

AMH DEĞERİ NE KADAR OLMALIDIR?

Aslında kadınlarda antimüllarian hormon normal kan değerinin ne kabul edilmesi gerektiği konusunda net bir görüş birliği olmasa da genel olarak 1­3 ng/ml arası (bazı araştırmacılara göre 2-4 arası) normal kabul edilir. Bu değerlerin altında ve üstündeki sonuçlar gebelik elde etme başarısının düşük olduğunu gösterir.