Arı sokması çoğu insanda birkaç saat boyunca devam eden acıdan sonra iyileşir. Ancak alerjiniz varsa vücudunuz ciddi bir reaksiyon gösterebilir. Şimdi, arı sokması alerjisi belirtileri nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim…

ALERJİK REAKSİYONUN NEDENLERİ

Bal arıları, eşekarısı ve sarı yabani arılarının zehiri, ciddi alerjik reaksiyonlara neden olma eğilimindedir.

Bir arı soktuğu zaman sivri dikenli iğnesi ciltte kalır. Arı soktuktan sonra bu acı zehiri bir dakika kadar serbest bırakabilir.

Arı zehiri, kişinin zehirine alerjisi olmasa bile, cilt hücrelerini ve bağışıklık sistemini etkileyen proteinleri içerir, bu da arının soktuğu yerde şişliğe neden olur.

Arı sokmalarına alerjisi olanlarda zehir, daha şiddetli bir bağışıklık sistemi reaksiyonunu tetikler. Bu insanlar ilk soktuklarında alerjik reaksiyon göstermeyebilirler, ancak ikinci bir arı sokmasına alerjik reaksiyon gösterebilirler.

Kişi alerjik ise, arı sokması bağışıklık sisteminin Immunoglobulin E (IgE) adı verilen antikorlar üretmesine neden olur. Genellikle, IgE vücudu virüsler ve parazitler gibi tehlikeli maddelerden korur.

Bununla birlikte, acıya tepki olarak, vücut, kurdeşen, şişme ve solunum problemleri gibi uygunsuz bağışıklık tepkilerine neden olan IgE’yi üretir.

ARI SOKMASI ALERJİSİ BELİRTİLERİ

Bir arı sokması alerjisinin belirtileri, kişinin ne kadar alerjik olduğuna bağlı olarak değişir. Bir kişi bir arı tarafından sokulduktan kısa bir süre sonra hafif, orta veya şiddetli reaksiyon gösterebilir. Yaygın belirtiler şunlardır:

– Göz, dudak, dil veya boğazda hızlı şişme

– Solunum veya yutma sıkıntısı

– Hırıltı ya da ses kısıklığı

– Kaşıntı

– Baş dönmesi

– Kırmızımsı döküntü veya kurdeşen

– Mide krampları

– Bayılma

– İshal

– Mide bulantısı

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