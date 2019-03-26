‘Aşı reddi son 6 yılda 129 kat arttı’

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, halk sağlığı için ölümcül bir tehdit oluşturan kızamık vb. bulaşıcı hastalıkları Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi veren Bulut, Türkiye'de çocuklarını aşılatmayan ailelerin sayısının hızla arttığını kaydetti.

AŞI REDDİ 6 YILDA 129 KAT ARTTI

2011 yılında 183 olarak kaydedilen aşı reddi sayısının, 2014 yılında bin 370'e, 2017 yılında 23 bin 600'e çıktığını bildiren Bulut, aşı reddinin 6 yılda 129 kat arttığını belirtti. Bulut, bu artışın halk sağlığı sorunlarını, salgın risklerini, ölümle sonuçlanabilecek vakaları beraberinde getirdiğini kaydetti.

YÜREĞİR VE CEYHAN'DA KIZAMIK KABUSU

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte koruyucu sağlık hizmetlerinden vazgeçilmesinin bu artışta önemli bir rol oynadığını kaydeden Bulut, “İç savaşla birlikte Türkiye'nin dört bir yanına kontrolsüz bir şekilde yayılan Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı Adana'nın Ceyhan ve Yüreğir ilçelerinde de kızamık vakalarında artış yaşanmaktadır” dedi.

CHP'li Bulut, Bakan Koca'nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

“-Türkiye ve Adana'da son 5 yıl ayrı ayrı gösterilmek üzere kızamık vb. bulaşıcı hastalık görülen kaç kişi vardır? Bulaşıcı hastalık görülenlerden kaçı Suriyeli, kaçı Türk vatandaşıdır?

-Anılan yıllarda kızamık vb bulaşıcı hastalıkların kaçı ölümle sonuçlanmıştır?

-2018 yılında kaç aile aşıyı reddetmiştir? Kaç çocuk aşılanamamıştır?

-Aşı reddinin nedeni nedir? Bu konuda bir araştırma yapılmış mıdır?

-Son 5 yıl ayrı ayrı belirtilmek üzere ülkemizde, şark çıbanı, kolera, tüberküloz gibi salgın hastalıkların görülme sayısı kaçtır?

-Yaşanan salgının Sağlıkta Dönüşüm programı ile koruyucu sağlık hizmetlerinden vazgeçilmesi ile bir ilgisi var mıdır?

-Aşılama konusunda Bakanlığınızın aldığı tedbirler nelerdir?”