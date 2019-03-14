Normal cinsel ilişkinin mümkün olmadığı durumlarda, sperm hareketliliğinin az olduğu hallerde, servikal faktörün (kadının rahim ağzında oluşan salgının erkeğin spermine hareket kabiliyeti sağlayamadığı durum) bozuk olduğu durumlarda ve anti sperm antikorların varlığı gibi durumlarda tercih edilen aşılama hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… Aşılama nedir? Aşılama nasıl yapılır?

AŞILAMA NEDİR?

Aşılama (İntrauterin inseminasyon-IUI) spermleri, kadın üreme sistemi içine, cinsel ilişki dışında herhangi bir yöntemle bırakma işlemidir. Aşılama yönteminin amacı is fallop tüplerine ulaşan sperm sayısını arttırmak ve bunun sonucunda da döllenme şansını arttırmaktır.

Aşılama aşağıdaki durumlarda uygulanır:

Bilinmeyen kısırlık

Rahim içinde sıvı problemleri, rahmin spermi kabul etmemesi

Rahim dokusunun önceden döllenme için uygulanan işlemlerden dolayı yaralanmasından dolayı spermin girişine izin vermemesi

Boşalmada sorun yaşama

AŞILAMA NASIL YAPILIR?

Aşılamada ilk aşama yumurta geliştirme tedavisidir. Bunun için çeşitli hormon tedavileri kullanılır. Yumurta belli bir olgunluğa geldiğinde, çatlatma iğnesi vurulur. Çatlatma iğnesi vurulduktan yaklaşık 34-36 saat sonra yumurtlama gerçekleşir. Yumurtlamanın gerçekleşeceği saatlerde erkekten alınan sperm örneği yıkanır, hazırlanır ve özel plastik bir kanülle dölyatağına yerleştirilir.

AŞILAMA BAŞARI ORANLARI

Aşılama altta yatan kısırlık (infertilite) nedenine bağlı olarak normal ilişkiye oranla %5 – 20 artış sağlayabilir. Şans uygulama sayısı arttıkça biraz daha artar. Teorik olarak bir sınır olmamakla birlikte 6 – 7 seferden fazla denenmemesini öneririz.

Eğer evlilik ve kısırlık (infertilite) süresi uzunsa aşılama denenmeden direkt tüp bebek ve mikroenjeksiyona geçilebilir.

Aşılama şu hastalar için önerilmez:

Follop tüplerinde ciddi rahatsızlığı olan kadınlarda

Pelvik enfeksiyonu olan kadınlar

Çikolata kisti olanlar