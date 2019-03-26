Aşırı terleme neden olur? Aşırı terleme nedenleri…

Terleme, vücudunuz çok çalıştığında ve kendini soğutması gerektiğinde normal bir reaksiyondur. Ancak aşırı terleme altta yatan başka tıbbi sorunların belirtisi olabilir. Peki, aşırı terleme nedir? Aşırı terleme nedenleri hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

AŞIRI TERLEME NEDİR?

Hava sıcakken diğer insanlardan daha fazla terlerseniz veya kendinizi zorlarsanız, bu genellikle bir sorun belirtisi değildir. Terleme, vücudunuz çok çalıştığında ve kendini soğutması gerektiğinde normal bir reaksiyondur.

Diğer vücut fonksiyonlarında farklılıklar olduğu gibi, insanların nasıl terlediklerinde de doğal farklılıklar bulunmaktadır. Bazı insanlar diğerlerinden daha kolay terlemeye başlar. Ancak hiperhidrozu olan bazı insanlar kelimenin tam anlamıyla ellerinden ter damlayacak kadar aşırı terleme yaşarlar.

Hiperhidroz, sebepsiz bile olsa onların aşırı derecede terlemelerine neden olur. Peki, hiperhidroz nedir?

İki tür hiperhidroz vardır. Bunlar:

Birincil hiperhidroz, belirgin bir neden olmadan ellerde, koltuk altlarında, yüzde ve ayaklarda aşırı terlemeye neden olur.

İkincil hiperhidroz, vücudun her tarafında veya vücudun daha geniş bir bölgesinde aşırı terlemeye neden olur ve tıbbi bir durum veya ilacın yanı sıra aşırı ısınmadan da kaynaklanabilir.

AŞIRI TERLEME NEDENLERİ

Ağır terlemenin altında yatan bir tıbbi neden yoksa, buna birincil hiperhidroz denir. Bu tip, ter bezlerinizi tetiklemekten sorumlu olan sinirler aşırı aktif hale geldiğinde ortaya çıkar. Birincil hiperhidroz kısmen kalıtsal olabilir.

Terleme altta yatan bir tıbbi duruma atfedilebilirse, buna ikincil hiperhidroz denir.

Aşırı terlemeye neden olabilecek sağlık koşulları şunlardır:

– Diyabetik hipoglisemi

– Endokardit (kalbin iç zarının bir enfeksiyonu)

– Belirsiz nedenden kaynaklanan ateş

– Yaygın anksiyete bozukluğu

– Kalp krizi

– İnme

– Parkinson hastalığı

– Gebelik

– Romatoid artrit

– HIV / AIDS

– Hiperhidroz

– Hipertiroidi (aşırı aktif tiroid)

– Lösemi ve lenfoma gibi kanserler

– Sıtma

– Bazı beta blokerleri ve antidepresanları kullanırken yaşanan ilaç yan etkileri

– Menopoz

– Non-Hodgkin lenfoma

– Şişmanlık

– Stres

– Tüberküloz

– Alkolizm

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