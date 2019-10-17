Asistan doktora jiletli saldırı… ‘Sabrımız kalmadı’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için son bir yıl içinde bazı yasal ve idari düzenlemeler yaptıklarını, daha caydırıcı yaptırımların getirilmesi yönündeki çabaların devam ettiğini belirterek, “Yargının da sağlık çalışanlarına şiddet konusunda hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Hekimimizin canına kasteden saldırganın mümkün olan en ağır cezayı alması için konunun bizzat takipçisi olacağım.” ifadelerini kullandı.

“YARGININ DA HASSASİYET GÖSTERMESİNİ BEKLİYORUZ”

Koca, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktor Kadir Songür’e yönelik gerçekleştirilen jiletli saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İzmir’de birçok suçtan sabıkası bulunan ve madde bağımlısı olduğu anlaşılan bir kişinin, doktor Kadir Songür’e canice yaptığı saldırının herkesi derinden sarstığını belirten Koca, “İstediği ilacın yazılmamasını bahane ederek cana kıymaya kalkan kişiyi insan olarak kabul etmek mümkün değildir. Böyle kişilerin toplum içinde serbest dolaşması kabul edilemez. Kesici aletle boğazından yaralanan meslektaşımızın hayati tehlike içeren bu saldırıyı atlatmış olması tek tesellimizdir.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, ömrünü insanlığa ve hayat kurtarmaya adamış sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin, sözün bittiği yer olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

“Son bir yıl içinde bazı yasal ve idari düzenlemeler yaptık, daha caydırıcı yaptırımların getirilmesi yönündeki çabalarımız devam etmektedir. Yargının da sağlık çalışanlarına şiddet konusunda hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Hekimimizin canına kasteden saldırganın mümkün olan en ağır cezayı alması için konunun bizzat takipçisi olacağım. Başta İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları olmak üzere tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

BAŞHEKİM GÜRBÜZ: MESLEKTAŞIMIZIN YANINDAYIZ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz, hastanede yaşanan ve bir hastanın ilacı yazmadığı için asistan doktor Kadir Songür’ü jiletle yaralaması olayını kınayarak, “Hastane yönetimi olarak dün olduğu gibi bugün de tüm çalışma arkadaşlarımızın yanındayız” dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanan olayda bir hasta, ilacı yazmadığı için asistan doktor Kadir Songür’ü jiletle yaralamıştı. Yaşanan olayın ardından gözatına alınan B.K.’nın işlemleri devam ederken, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz herkesi üzen olayı kınadı.

Gürbüz, olay sonrası hemen doktora müdahale yapıldığını anlatarak, “Hastanemiz Fizik Tedavi Polikliniği'nde hekimlik görevini yürüten Asistan Dr. Kadir Songür, madde bağımlısı olduğu anlaşılan bir hastanın ilaç yazdırma talebine olumsuz cevap vermesi üzerine, hastanın yanında getirdiği jilet ile hayatına kastedecek bir şekilde boynundan derin ve uzun bir kesi ile yaralanmıştır. Doktorumuza çalışma arkadaşlarımız tarafından derhal ilk müdahalesi yapılmış, sağlık durumu kontrol altına alınmıştır. Saldırıyı yapan şahıs olaydan sonra kaçmış, emniyet güçleri tarafından kısa bir süre sonra yakalanmıştır” dedi.

Sağlıkta şiddeti kınadıklarını belirten Prof. Dr. Ali Gürbüz, şöyle devam etti:

“Bu menfur hadise en başta hastanemiz çalışma arkadaşlarımız başta olmak üzere kısa sürede duyulmasının ardından tüm yurtta sağlık camiasını üzüntüye sevk etmiştir. Biz büyük bir aileyiz. Sevincimizde üzüntümüz de birdir. Birimizin acısı hepimizin acısıdır. Hastanemiz bünyesinde böyle bir saldırıyı başhekim olarak tüm kurumumuza yapılmış bir saldırı olarak kabul ederim. Bu mesleği seven, mesleği ve saygınlığını hakkıyla temsil eden, görevini en iyi ve doğru şekilde yapmak isteyen Dr. Kadir Songür meslektaşımızın yanındayız. İlk andan itibaren tüm çalışma arkadaşlarımız, hastane yönetimimiz, il sağlık müdürlüğü yönetimi Dr. Kadir Songür'ün yanında olmuşlar ve konuyu yakından takip etmişlerdir. Hastane yönetimi olarak dün olduğu gibi bugünde tüm çalışma arkadaşlarımız ve meslektaşlarımızın yanında olacağız.”

AHMET DOĞRUYOL: SOMUT ADIMLAR ATILMIYOR

Olay üzerine üzerine Demokratik Sağlık Sen, basın açıklaması yaptı. Demokratik Sağlık Sen İzmir İl Başkanı Ahmet Doğruyol, “Sağlıkta şiddet konusunda somut adımların atılmaması, şiddet vakalarının artmasına sebep olmaktadır” dedi.

ÖZGÜR YILDIRIM: SABRIMIZ KALMADI

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım ise, “Bu ilk değil; ama artık son olsun, sabrımız kalmadı” diyerek, “Yıllardır sağlıkta şiddetin önlenmesi adına yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Bugün bir hekim arkadaşımız hastası tarafından öldürülmek istendi, şu an durumu ciddi ve yaşam mücadelesi veriyor. Bu ilk değil ama artık son olsun; çünkü bizim sabrımız tükendi” şeklinde konuştu.

“CEZALAR YETERSİZ”

Başkan Özgür Yıldırım, verilen cezaların yetersiz olduğunu ve caydırılık teşkil etmediğini ifade ederek, “Gün geçmiyor ki sağlık personeli darp edilmesin, şiddete maruz kalmasın. Medyaya yansıyanlar sadece hayati tehlikesi olanlar; bunların yanı sıra Türkiye genelinde binlerce sağlık çalışanı hakarete, sözlü şiddete maruz kalıyor. Sağlık çalışanına itibarı geri kazandırılmalı ve görevi başındaki devlet memuruna hakaret edenler, şiddet uygulayanlar ve uygulamaya teşebbüs edenler en ağır şekilde hapis cezalarına çarptırılmalıdır. Cezalar ağırlaştırılmalıdır ki, caydırıcılık etkisi olsun. Tüm sağlık birimlerinde güvenlik önlemleri alınmalıdır” şeklinde konuştu.

AA/İHA/DHA