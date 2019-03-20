Kesin nedeni bilinmeyen ancak bazı genetik ve çevresel faktörlerin etken olduğu düşünülen astım ile ilgili bilinmesi gerekenlere gelin hep birlikte göz atalım… Şimdi, astım nedir? Astım hastalığına hangi bölüm bakar? İşte cevapları…

ASTIM NEDİR?

Astım, solunum yollarını iltihaplayan ve daraltan kronik bir akciğer hastalığıdır. Astım, tekrarlayan hırıltı dönemlerine (nefes alırken ıslık sesi), göğüste sıkışmaya, nefes darlığına ve öksürüğe neden olur. Öksürük sıklıkla gece veya sabahları erken saatlerde görülür.

Astımın kesin nedeni bilinmemektedir. Araştırmacılar, bazı genetik ve çevresel faktörlerin, çoğu zaman yaşamın erken dönemlerinde astıma neden olmak üzere etkileşime girdiğini düşünüyor. Bu faktörler şunları içerir:

– Atopi adı verilen alerjik bir bünyeye sahip olmak

– Astımı olan ebeveynler

– Çocukluk döneminde belirli solunum yolu enfeksiyonları

– Bağışıklık sistemi gelişirken bebeklikteki veya erken çocukluk döneminde bazı alerjik maddelerle veya bazı viral enfeksiyonlara maruz kalma

Ailenizde astım veya atopi varsa, tahriş edici maddelere (örneğin tütün dumanı) maruz kalmak hava yollarınızı havadaki maddelere karşı daha reaktif hale getirebilir.

Bazı faktörlerin bazı insanlarda astıma neden olma olasılığı diğerlerinden daha fazla olabilir.

Astımı önleme ve uzun süreli kontrol, astım ataklarının başlamadan önce durdurulmasında anahtar rol oynar. Tedavi genellikle tetikleyicilerinizi tanımayı öğrenmek, onlardan kaçınmak için adımlar atmayı ve günlük astım ilaçlarınızın semptomları kontrol altında tutmasını sağlamak için nefesinizi takip etmeyi içerir. Astım patlaması durumunda bir inhalasyon cihazı kullanmanız gerekebilir.

ASTIM HASTALIĞINA HANGİ BÖLÜM BAKAR?

Alerjen bir hastalık türü olarak da bilinen astım için; Çocuklarda, çocuk sağlığı ve hastalıkları ya da çocuk immünolojisi bölümlerine.

Erişkinlerde İç hastalıkları (Dahiliye), Göğüs hastalıkları ya da Alerji hastalıkları ve immünoloji bölümlerine başvurulmalıdır.

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