Avrupa Burun Cerrahisi Derneği: Türkiye, burun cerrahisinde dünyada en önde

Avrupa Burun Cerrahisi Derneği Başkanı ve estetik plastik cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Nazım Çerkeş, “Türkiye, burun estetiği ve cerrahisiyle ilgili en büyük gelişmeleri yakalayan ve bu konuda dünyada en önde olan ülke. Bunu gururla söylemek istiyorum.” dedi.

İstanbul Canlı Cerrahi Rinoplasti (burun estetiği) kursu, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nde gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Nazım Çerkeş, Op. Dr. Abdülkadir Göksel ve Op. Dr Barış Çakır önderliğinde gerçekleşen canlı cerrahi kursunda hekimler, tüm cerrahi teknikleri hem birincil hem de ikincil rinoplastide kendi deneyimlerini yerli ve yabancı katılımcılara aktardı.

Burun estetiği konusunda gelinen son noktaya ilişkin konuşan Prof. Dr. Nazım Çerkeş, 6 yıldan beri canlı cerrahi kursları düzenlediklerini, yurt dışından çok sayıda plastik cerrah ile kulak, burun, boğaz cerrahının ameliyat öğrenmek için Türkiye’ye gelmek istediğini söyledi.

Kurs kapsamında diğer iki doktorla birlikte 10 canlı ameliyat gösterisi gerçekleştirdiklerini aktaran Çerkeş, özellikle yurt dışından gelen plastik cerrahlar ile kulak, burun, boğaz uzmanlarına burun estetiğindeki son trendleri ve gelişmeleri anlattıklarını bildirdi.

Çerkeş, 10 ameliyatın her birini kameralarla canlı yayında toplantı salonuna aktardıklarını, bu ameliyatlara 200’ü yabancı 250 uzmanın katıldığını anlattı.

ABD’den Brezilya’ya, Kolombiya’dan Çin’e dünyanın 36 ülkesinden cerrahların ameliyatları canlı yayında takip ettiğini aktaran Çerkeş, katılımcıların, ameliyatlarda, burun estetiğinde uygulanan farklı yöntemleri ve popüler uygulamaları takip ettiğini söyledi.

Çerkeş, katılımcıların ameliyat sırasında tüm detayları görebildiğini ve canlı yayında soru sorabildiğini bildirdi.

“YABANCI CERRAHLAR TÜRK DOKTORLARDAN ÖĞRENMEK İSTİYOR”

Prof. Dr. Nazım Çerkeş, “Türkiye, burun estetiği ve cerrahisiyle ilgili en büyük gelişmeleri yakalayan ve bu konuda dünyada en önde olan ülke. Bunu gururla söylemek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Yurt dışındaki cerrahların da bu konuyu aynen kabul ettiğini belirten Çerkeş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türk cerrahlar bu konuda en ön konumdalar. O nedenle bu ameliyatları bizden öğrenmek isteyen çok fazla yabancı cerrah var. Biz de Türk doktorlardan bu ameliyatı öğrenmek isteyen kimselere bu tarz kurslar sayesinde öğretiyoruz. Ayrıca, bu tip organizasyonlar ülkemiz ve sağlık sektörümüz açısında bir tanıtıma vesile oluyor.”

Çerkeş, Türkiye’ye yurt dışından burun ameliyatı olmak için gelen hasta sayısının çok fazla olduğunu ve dünyanın hemen hemen her yerinden hastaların bu ülkeyi tercih ettiğini söyledi.

Avrupa Burun Cerrahisi Derneği Başkanı ve estetik plastik cerrahisi uzmanı Çerkeş, saç ekiminde Türkiye’nin yabancılar tarafından çok fazla tercih edilmesine değinirken, şunları kaydetti:

“Belki o kadar değil ama Türkiye’nin bu başarısı ve ünü tüm dünyaya yayılmış durumda. Yabancı cerrahlar ne zaman zor bir vaka, ameliyat olursa bizlere yolluyorlar. Benim hastalarımın yüzde 70’i yabancı. ‘Gidin, Türkiye’de daha iyi sonuç alırsınız, biz sizin problemini çözemeyiz’ denilen hasta geliyor. Bu, ülkemiz için sağlık turizmi konusunda büyük kazanç getiriyor.”

Burun estetiğinde son 10-15 yılda ciddi gelişmeler olduğunu ifade eden Çerkeş, söz konusu gelişmelere değindi. Çerkeş, gelinen noktada, hastada en az morluk olacak ve hasar bırakmayacak şekilde ameliyat yapma eğiliminde olduklarını aktardı.

Çerkeş, daha önce geçirilen ameliyatlara bağlı olarak şekillerini ve fonksiyonlarını yitirmiş burunların nasıl doğal hale getirileceğini de toplantılarda gösterdiklerini anlattı. AA