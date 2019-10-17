Kronik kabızlık, gebelik, bağırsakların anaormal büyümesi, ameliyat, yaralanma veya enfeksiyon sonrası gelişen karın adezyonları gibi nedenlerle ortaya çıkan bağırsak düğümlenmesi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik… Bağırsak düğümlenmesi nedir? Belirtileri ve tedavisi…

BAĞIRSAK DÜĞÜMLENMESİ (VOLVULUS) NEDİR?

Bağırsağın çoğu zaman kendi etrafında ve/veya bir başka bağırsak bölümü etrafında dönmesine bağırsak düğümlenmesi (volvulus) denir.

BAĞIRSAK DÜĞÜMLENMESİ BELİRTİLERİ

Bağırsak düğümlenmesi (Volvulus) belirtileri aniden ve ciddi şekilde ortaya çıkar ve belirtileri aşağıdakileri içerir:

– Karın ağrısı ve hassasiyet

– Aşırı kusma

– Mide bulantısı

– Karın şişliği

– Kanlı dışkı

– Kabızlık

– Şok

BAĞIRSAK DÜĞÜMLENMESİ TEDAVİSİ

Bağırsak düğümlenmesi (volvulus) sağlığı ciddi şekilde tehdit eden bir durumdur. Düğümlenen bağırsak dokusunda kan akımı bozulabilir. Bağırsak beslenmesi bozulması, bağırsak dokusunun ölmesine (kangren), bağırsağın delinmesine (yırtılmasına) ve bağırsak içindeki maddelerin karın boşluğuna yayılmasına neden olabilir. Bu durum ciddi bir karın zarı iltihaplanması (peritonit) ile sonuçlanabilir.

Bağırsak düğümlenmesi (volvulus) teşhisi konan hastaların en kısa sürede ameliyat edilmesi gerekmektedir. Bağırsak dönmesinin nasıl bir süreç sonucu geliştiği ancak yapılan ameliyat (cerrahi operasyon) sırasında saptanır. Sorun bağırsağın geniş bir alanındaysa bağırsağın bir kısmını çıkartmak gerekebilir. Ameliyat sonrasında sindirimin devam etmesi için gerekirse hastaya geçici ya da kalıcı kolostomi açılabilir.

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