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Bağışıklığı güçlendirin – 2 –

Kanserden bunamaya kadar hastalıklardan korunmanın formülleri. Harvard Üniversitesi’nden Dr. William Li, doğru beslenme yöntemleriyle hastalıklardan korunmanın yolunu 5 formülle anlattı. Bu formüllerden ikincisi bağışıklığı güçlendirmek.

06:10 -
Haberler Sağlık
Bağışıklığı güçlendirin – 2 –

İŞTE VÜCUDUMUZUN BAĞIŞIKLIĞINI ARTIRAN O BESİNLER

Yeşil elma: Vücudun savunmasını güçlendiren polifenollerle doludur.

Kayısı:
İçerdiği lutein ile Alzhemier'a karşı koruma sağlar.

Ahududu:
Antioksidanların yanı sıra A, C ve E vitaminleri için zengindir.

Yeşil çay:
Bağışıklık sisteminin fazla çalışmasını engeller.

Kapari:
İçerdiği kuersetin ile ateş düşürücü etki sağlar.

Çörek mantarı:
Koruyucu, sağlıklı bakterilerin çeşitliliğini artırır.

Yeşil lahana:
Bağışıklığı destekleyen C vitamini ile doludur.

Yaban mersini:
Günde 250 gram tüketmek kandaki bağışıklık hücrelerini çoğaltır.

Hindiba:
Kanserle savaşan biyoaktifler içerir.

Üzüm suyu:
Biyoaktiflerle dolu olması sayesinde bağışıklığı güçlendirir.

Çiya tohumu:
Zengin Omega-3 yağ asitleri içeriği ile kalbinizi korur.

Nektarin:
Günde iki adet tüketmek yemek borusu kanseri riskini azaltır.

Meyan kökü:
Viral enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.

Kuru üzüm:
İçerdiği ursolik asit, kan sağlığını korur.

Siyah sarımsak:
Vücudun süper savaşçıları T hücrelerinin üretilmesini sağlar.

Brokoli:
Bağışıklığı güçlendiren C vitamini sayesinde grip virüsü ile savaşır.

Susam tohumu:
Lif zenginidir. Kolesterolu düşürür, faydalı bakterileri besler.

Nar:
Faydalı bakterileri besleyerek bağışıklık sistemini en güçlü hale getirir.

Ispanak:
C vitamini, betakaroten ve birçok antioksidanla doludur.

Arpa:
Lif açısından zengin olması sayesinde kalp sağlığı için oldukça yararlıdır.

Kızılcık suyu:
Virüslerin çoğalmasını önleyen interferonları artırır.

Kestane:
İçerdiği ellajik asit, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini fark etmesini sağlar.

Zeytin yağı:
Oleik asit ve oleokantal gibi bağışıklığı destekleyen bileşenler içerir.

İstiridye:
Bağışıklık üzerinde uyarıcı etki yapan peptitlerden bol miktarda içerir.

Böğürtlen:
Bağışıklığı güçlendiren ellajik asitten bol miktarda içerir.

Son güncelleme: android-time 04:12 12.09.2019
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