Bahar nezlesine ne iyi gelir? İşte bahar nezlesini önlemek için öneriler

Bahar aylarının gelmesi ile birlikte ağaçlardaki polen artışına bağlı olarak gelişen, burunda kaşıntı, hapşırık, sulu burun akıntısı ve burun tıkanıklığı ile karakterizedir. Bahar nezlesi, yaşam kalitesini etkileyen ancak basit önlemlerle etkileri hafifletilen bir durumdur. Peki, bahar nezlesine ne iyi gelir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

Bahar nezlesi; burunda akıntı, kaşınma, gözlerde kaşınma, hapşırma, boğaz kaşıntısı ve boğazda çok miktarda akıntı ile karakterize bir durumdur. Havayla solunan parçacıklara (polen) karşı gelişen alerji en temel nedendir. Yaz gribi ise bilinen grip (Virüs enfeksiyonları) den farklıdır, gribin aksine bahar nezlesi gibi havadaki parçacıklara karşı gelişen bir alerjidir. Bahar nezlesi ve yaz gribi tıp dilinde alerjik rinit olarak bilinen durum için kullanılan bir terimdir.

Bazı insanların bahar nezlesi yaşama riski daha yüksektir. Risk faktörleri arasında ailede alerji öyküsü, diğer alerjiler, zayıf bağışıklık sistemi ve sigara dumanına maruz kalma sayılabilir. Erkeklerde kadınlardan daha yaygındır.

BAHAR NEZLESİNE NE İYİ GELİR?

Tuzlu su: Alerjik rinit tedavisinde ilk adımlardan biri de burundan mukusun alınması ve burundan temizlenmesidir. 1 çay kaşığı tuz ve bir tutam karbonatı 2 bardan sıcak suyun içine atın. Üzerine kafanızı eğerek bu solüsyonu bir miktar burun deliğine çekin. Solüsyonun diğer burun deliğinden veya ağızdan geri sızmasına izin verin. Aşırı mukusu ve çözeltiyi çıkarmak için hafifçe burnunuzu sümkürün. Aynı işlemi diğer burun deliğiyle izleyin. Durumunuzu iyileştirene kadar bu çareyi birkaç kez tekrarlayın.

Buhar: Buharı düzenli olarak teneffüs etmek aşırı mukusun ve herhangi bir tahriş edicinin burun geçişlerini temizlemenize yardımcı olacaktır. Bu da hapşırma, burun akması ve boğaz ağrısı gibi alerjik rinit semptomlarından kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Kaynar suyunu büyük bir kaba dökün. Okaliptüs, nane, biberiye veya çay ağacı yağı gibi seçtiğiniz herhangi bir uçucu yağdan 3 ya da 4 damla ekleyin. Kafanızı bir havlu ile örtün ve kabın üzerine dikkatli bir şekilde yaslayın. Buharı 5 ila 10 dakika derinlemesine solun ve burnunuzu iyice sümkürün. Tamamen iyileşene kadar günde birkaç kez tekrarlayın. Buharı teneffüs edemeyen küçük çocuklar için sıcak bir duş ya da banyo çok yardımcı olacaktır.

Nane çayı: Yüzyıllar boyunca alerji geçirenler, tıkanmış burunları ve tahriş olmuş mukoza zarını rahatlatmak için sıcak çaya başvurmuştur. İşte bu durumda bilinen en iyi seçeneklerden biri de nane çayıdır. İçerdiği esansiyel yağ bir dekonjestan olarak hareket eder. Nane nemlendirici maddeler, antiinflamatuarlar ve hafif antibakteriyel bileşenleri de içermektedir.

Zencefil: Zencefil, alerjik rinit için başka yararlı bir evde ilaçtır. Doğal bir antihistaminik olarak çalışır ve burun tıkanıklığı, burun akıntısı, öksürük ve hatta baş ağrısı gibi rinit belirtilerini hafifletmeye yardımcı olan antiviral, antibakteriyel, antiinflamatuar ve bağışıklık kazandırma özelliklerine sahiptir.

Zerdeçal: Herhangi bir alerji riskini azaltmak için zerdeçal iyi bir husustur. Bağışıklık artırıcı özelliklere sahip güçlü bir antioksidan ve antienflamatuar ajandır. Konjesyon, öksürük, ağız kuruluğu ve hapşırma gibi alerjik rinit belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir.

Sarımsak: Sarımsak, alerjik rinit tedavisinde çok etkili olabilen doğal bir antihistamin olan kuercetin içerir. Ayrıca, sarımsak, hızlı toparlanmayı teşvik eden antibiyotik, antibakteriyel, antiviral ve bağışıklık kazandırma özelliklerine de sahiptir.

Isırgan otu: Isırgan otu, doğadan gelen bitkisel bir ilaçtır. Bir takım çalışmalar, ısırganın muhtemelen iltihabı azaltarak hapşırma, burun tıkanıklığı ve kaşıntı gibi alerji semptomlarına yardımcı olabileceğini önermektedir.

Soğan: Soğan, antialerjik, antihistaminik, antiinflamatuar ve antioksidan özellikler içerir. Bu nedenle, alerjik rinit için mükemmel bir evde ilaç olarak düşünülmektedir. Alerjik rinitten kurtulmak ve bağışıklık sisteminizi artırmak için günlük diyetinizdeki soğan miktarını artırabilirsiniz.

Elma sirkesi: Elma sirkesi, antibiyotik ve antihistamin özellikleriyle, sık sık hapşırma, burun tıkanıklığı ve baş ağrısı gibi alerjik rinit belirtilerini azaltmaya ve bağışıklık sisteminizi artırmaya yardımcı olabilir. Alerjik rinitten kurtulmak için; bir bardak sıcak suya 2 çay kaşığı elma sirkesi ekleyin. Biraz bal ve limon suyu da ekleyin ve durum düzelene kadar günde 3 kez için.

Çörek otu: Çörek otu nadir bir ottur, ancak aynı zamanda alerjik rinit için etkili birçok ev ilaçlarından biridir. Çörek otu ile alerjik rinitten kurtulmak için, günlük diyetinize daha fazla çörek otu katabilirsiniz.

Vitamin C: C vitamini birçok hastalığın önlenmesine yardımcı olabilir ve insan vücudu için çok önemli bir tamamlayıcıdır. Bulunan antihistaminik özellikler Vitamin Candidate, alerji belirtilerini azaltmaya yardımcı olur. C vitamininin bağışıklık sistemine yardım ettiği de zaten bilinmektedir.

Papatya çayı: Papatya çayı, alerjiniz için faydalı hafif lezzetli ve hoş bir çaydır. (Ancak yaban mersini alerjisi olanlar tarafından kaçınılmalıdır.) Gözleriniz alerji semptomlarından rahatsızlık duyuyorsa, on dakika boyunca her gözün üzerine sıcak ve nemli bir papatya çayı torbası koyabilirsiniz.

Yerba mate: Yerba mate çayı alerjileri olanlara yardımcı olabilmektedir. Vitaminler, mineraller ve antioksidanlar içerir. Yerba mate kafein içerdiğinden kafein hassasiyeti olanların bu çayı içmekten uzak durması tavsiye edilmektedir.

Probiyotikler: Probiyotikler alerjik rinit semptomlarının şiddetini ve sıklığını azaltabilir. Kapsül başına 1 ila 4 milyar organizma içeren yüksek kaliteli bir probiyotik takviye almalısınız. Daha sonra, sabah bir kapsül ve akşamları bir ila iki hafta süreyle alabilirsiniz. Alternatif olarak, bağışıklık sisteminizi geliştirmek için düzenli olarak probiyotik yoğurt da yiyebilirsiniz.

Yeşil çay: Yeşil çay, sorunun tüm belirtilerinden kurtulmaya yardımcı yararlı antioksidanların bir güç merkezidir. Yorgunluk, hafif vücut ağrısı vb. Etkili bir şekilde yeşil çay ile tedavi edilebilmek mümkündür. Bu nedenle, etkili bir şekilde alerjik rinitten kurtulmak için düzenli olarak yeşil çayı tüketmeniz önerilir.

BAHAR NEZLESİNİ ÖNLEMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Bahar alerjisinin %100 tedavisi mümkün değildir. Alerjiden korunmak için bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir. Tozlu ve sigara içilen ortamlardan uzak durulması, polenlerin çok yoğun olduğu sabahın erken saatlerinde ve rüzgârlı havalarda dışarı çıkılmaması bahar alerjisi önlemleri arasında yer alır.

Burun etrafına sürülen kremler de polenlerin yapışmasını sağlayarak vücuda girişini engeller. Klima filtrelerinin düzenli olarak değiştirilmesi ya da alerji engelleyen özel filtreler kullanılması alerjiyi önlemeye yardımcı olur.

Kişisel temizliğe dikkat edilmesi, açık havadan eve girildiğinde ellerin ve yüzün yıkanması ya da duş alınması, kıyafetlerin değiştirilmesi gerekir. Bu önlem göz sulanması için geçerli bir uygulamadır.

