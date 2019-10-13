Balıktaki tek sorun cıva değil

Balık; içerdiği kaliteli protein, kaliteli yağ, yağda eriyen vitaminler, demir, iyot, B vitaminleri, çinko, selenyum, fosfor, kalsiyum, bakır gibi mineralleriyle önemli bir besin maddesidir. Kırmızı et kadar protein içerir. Balığın besinsel durumu cins, yaş, mevsim ve içinde yaşadığı ortama göre değişkenlik gösterir. Kalorileri özellikle yağ miktarlarına göre farklılaşır.

AĞIR METAL İÇEREBİLİR

Yağlı balıklar yağsız balıklardan daha fazla enerji sağlar. Ancak hızla kirlenerek, adeta dünyanın kanalizasyonu gibi kullanılan deniz ve okyanuslar, sadece cıva değil; kurşun, arsenik, kadmiyum gibi ağır metaller; dioksin, PCB gibi endüstriyel toksinler, radyoaktif maddeler, tarım ilaçları, plastikleştirici maddeler-mikroplastikler, PBDE olarak bilinen yanmayı geciktiriciler gibi birçok toksik kimyasal içeriyor. Dolayısıyla tüm bu kimyasallar başta balık olmak üzere tüm deniz ürünlerinde de bulunuyor.

NELERE YOL AÇAR?

Bu toksik kimyasalların ton balığı salatası ile mutfaklara ve tabaklara ulaşması olağan bir durumdur. Oysa bu maddeler kanserojen, endokrin bozucu ve birçok doku için dejeneratif bozuklara yol açmaktadır. Doğurganlık çağındaki kadınlardan bebeklere geçebilen bu toksinler, doğumsal bozukluklara zemin hazırladığı gibi çocukta ileride doğacak hastalıklara yol açabilmektedir.

KAPSÜLLER SAĞLIKLI MI?

Omega 3 kapsülleri birçok işlemden geçirilerek elde edilmektedir. Bu kapsüller kesinlikle doğal bir süreç sonunda ortaya çıkmaz. Pek çok işlemden geçirilen, saflaştırmak için moleküler distilasyon denilen bir yöntem uygulanan balık yağlarına birçok koruyucu, antioksidan ve E vitamini ilave edilir. Bunlar daha sonra çeşitli hayvan kaynaklı (sığır, balık, domuz) jelatinlerle kaplanarak kapsül haline getirilir.

Omega 3 kaynakları nelerdir?

Sağlıklı Omega 3 tüketmek için doğal kaynaklar tercih edilmelidir. Semizotu, keten tohumu, ceviz, çiğ organik yumurta sağlıklı Omega 3 kaynaklarının başlıcalarıdır. Aynı şekilde soğuk sıkım keten tohumu ve kenevir tohumu yağları da değerli Omega 3 kaynaklarıdır. Kızartmak yerine salata ve sebzelerde tercih edilmelidir. Organik tarım yöntemleri ile yetiştirilen bitkilerden çözücü madde kullanılmadan soğuk sıkım olarak elde edilen zeytinyağı da hem kızartmalardan hem salatalarda kullanılabilir.