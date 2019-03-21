Bebeklerde hangi göz hastalıkları görülüyor?

Göz Hastalıkları ve Vitreoretinal Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hüseyin Sanisoğlu, bebeklerde ortaya çıkabilecek göz hastalıkları ile ilgili bilgiler verdi:

Yenidoğan dönemi, bebeklerin ilk aylarındaki gelişim aşamalarının sıklıkla kontrol edilmesi açısından büyük önem taşır. Bebekler bir – üç ay aşamasında, gözleriyle yukarı ve aşağı doğru cisimleri takip edebilmelidir. Altıncı aydan sonra ise bebek, hiçbir kısıtlanma olmaksızın, tüm yönlere bakabilmelidir. Bu gelişim sürecinde birtakım göz rahatsızlığının görülmesi, çoğu zaman kaçınılmaz olabilir. Bebeklerde görülebilen en yaygın göz hastalıkların başında kornea hastalıkları, katarakt, kanjonktivit, glokom, göz tümörleri, prematüre retinopatisi ve gözyaşı kanal tıkanıklıkları gelir. Bu rahatsızlıklarla ilgili konulan erken teşhis sayesinde başarılı sonuçlara ulaşmak mümkündür. Örneğin, bebeklerde yatay korneal çaplar mümkünse ölçülmeli ve bu ölçüm kaydedilmelidir. Korneal çap tespiti, doğumsal ve bebeklik çağı göz tansiyonu problemlerinin erken teşhisinde önemli role sahiptir.

GELİŞİM SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLMELİ

Kornea, gözün renkli kısmının üzerinde bulunan şeffaf dokudur. Doğuştan büyük veya küçük olabileceği gibi düz kornealara da sıklıkla rastlanabilir. Bu tür değişiklikler, genel olarak doğuştan kaynaklanan anomalilerle birlikte görülür. Bu nedenle bebeklerin gözlerindeki gelişim süreci yakından takip edilmelidir. Yenidoğanlarda, lekeler ve bulanık görüş şeklinde ortaya çıkan kornea hastalıkları, yaygın olarak görülebilir.

Kornea türü rahatsızlıklarda erken teşhisle birlikte ilaç tedavisi uygulanır. Ancak bazen bebeklerde, açıklanamayan bir anormallik veya görme kaybı da oluşabilir. Bebek göz kusuruyla doğarsa, kusur türüne bağlı olarak tıbbi tedavi veya ameliyat gerekebilir.

DÜZENLİ GÖZ MUAYENELERİ ÖNEMLİ

Görme sistemi bebeklerde ve küçük çocuklarda tam anlamıyla gelişmediğinden, gelişim sürecinde ancak belirli oranda görüş söz konusudur. Görme potansiyeli, gözün hareketliliğiyle ve dikkatiyle artar. Özellikle çocukların beyninde bulunan görme merkezinin gelişimini tamamlaması için her iki gözden eşit oranda gelen bilgilerin, beyne doğrudan aktarılması gerekir. Beyne net görüntüler iletilmediği takdirde, ileride geri dönüşü olmayan görme kayıpları ortaya çıkabilir. Bu nedenle problemin erken teşhisi ve düzenli aralıklarda yapılan göz muayeneleri, geri dönüşü olmayan hastalıkların önüne geçilmesine yardımcı olur.

Bebeklerde kornea hastalıklarının yanı sıra, göz tansiyonu (glokom), göz tembelliği, katarakt, çeşitli retina hastalıkları ve gözyaşı kanalıyla ilgili rahatsızlıklara rastlamak da mümkün olabiliyor.

Glokom:

Göz tansiyonu yüksekliği olarak bilinen glokom, yapısına bağlı olarak veya sistemik hastalıklarla birlikte görülebilir. Doğuştan meydana gelen glokomlarda erken müdahale oldukça önemlidir. Aksi takdirde gözlerde aşırı derecede büyüme, dışa çıkma, aşırı sulanma ve ışık hassasiyeti görülebilir. Erken dönemde oluşan doğumsal göz tansiyonu, göz damlaları ve cerrahi işlem ile tedavi edilebilir.

Katarakt:

Katarakt, çoğunlukla orta yaş üzeri yetişkinlerde sıklıkla görülen bir rahatsızlık gibi algılansa da aslında her yaştaki bireyde hatta bebeklerde de ortaya çıkabiliyor. Bebeklerde ve çocuklarda görülen katarakt, geç teşhis edilmesi sebebiyle gözde tembelliğe yol açabiliyor. Özellikle glokom veya katarakt şüphesi taşıyan bebeklere, anestezi muayenesi sonrasında, gerekirse aynı seansta müdahale edilmelidir. Bebeğin kataraktlarını çıkarmak için ameliyat elzem bir tedavi yöntemidir.

Gözyaşı kanalıyla ilgili rahatsızlıklar:

Gözyaşı kanalının tıkanıklığı sonucunda oluşan birtakım rahatsızlıklar da bebeklerde görülen göz problemleri arasındadır. Bu tür rahatsızlıkların tedavisi, problemin kaynağına yöneliktir. Kanal tıkanıklıkları ve iltihaplanmalar için ilaç tedavisinin yanı sıra, gözyaşı kanalını çalıştıran masajlar önerilir. Bunlar etkili olmadığı takdirde cerrahi tedaviye geçilebilir.

Retinablastom:

Retinablastom, çok nadir görülmekle beraber genellikle iki yaşından önce ortaya çıkan bir rahatsızlık türüdür. Bu vakalarda hastalar, yüzde 30’u iki taraflı görür. Tümörün göz bebeğinde yer almasıyla birlikte şaşılık, tek taraflı göz bebeği genişlemesi ve gözlerde titreme gibi belirtiler ortaya çıkar. Radyasyon tedavisi veya ilaç tedavisi uygulanır.