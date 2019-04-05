‘Beyin ölümünde organ bağışı oranı artmalı’

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci, geçen yıl beyin ölümü gerçekleşen 2 bin 174 kişiden 598’inin organlarının bağışlandığını belirterek, “Ülkemizde yüzde 30 bandında olan beyin ölümünde bağış oranını eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla 50’ye çıkarmalıyız.” dedi.

Kahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının resmi rakamlarına göre Türkiye’de organ nakli olmak için bekleyen hasta sayısının 26 binin üzerinde olduğunu söyledi.

Bu rakam içinde hastaların en fazla beklediği organın 22 bin ile böbrek olduğunu aktaran Kahveci, Türkiye’de nakillerin daha çok canlıdan yapıldığına işaret etti.

Avrupa’daki nakillerin ise büyük oranda kadavradan gerçekleştirildiğini dile getiren Kahveci, “Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının yaptığı farkındalık çalışmaları sonucunda artık toplum kadavradan yapılan organ bağışları konusunda bilgilenmeye başladı.” diye konuştu.

ARTIŞ VAR AMA YETERLİ DEĞİL

Son dönemlerde hastanelerde verilen eğitim sonrası yaşanan artışa rağmen kadavradan yapılan organ bağışının henüz istenen düzeyde olmadığının altını çizen Kahveci, şunları kaydetti:

“Ailelerdeki bağış oranı düşük, bu konuda toplumsal farkındalığı artırmamız gerekiyor. Sağlık Bakanlığının rakamlarına göre ülkemizde 2017 yılında 2 bin 46 beyin ölümü tespiti yapıldı. Görüşmeler sonunda ise 554 aile ölen yakınların organlarını bağışladı. Bu rakam geçen sene 2 bin 174’e çıktı ve bağışçı aile sayısı ise 598 oldu. Beyin ölümünde bağış oranı yüzde 30 bandında. Ülkemizde yüzde 30 bandında olan beyin ölümünde bağış oranını eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla yüzde 50’ye çıkarmalıyız.”

“NAKİL BEKLEYEN HASTALAR İÇİN UMUT KAYNAĞI”

Kahveci, Avrupa ülkelerinin her geçen gün artan organ nakil ihtiyacı karşısında yasal düzenlemeler yaptığına dikkati çekti.

İngiltere’nin Galler bölgesinde 5 yıl önce herkesin doğuştan organ bağışçısı olmasına karar verildiğini aktaran Kahveci, sözlerini şöyle tamamladı:

“Fransa da 2 yıl önce bu uygulamaya geçti ve organ temininde yüzde 50’den fazla artış oldu. Bu uygulama gelecek yıl İngiltere’de de başlayacak. Aynı şekilde Almanya hükümeti konuyu parlamentosunda görüşüyor. Tüm bunlar organ nakli bekleyen hastalar için umut kaynağı. Türkiye’de de Avrupa’daki gibi bir yasal değişiklik yapılabilir. Vakıf olarak herkesin doğuştan organ bağışçısı olacağı yasal bir değişiklik için çalışma grubu oluşturduk. Hazırlanacak raporu yetkili otoritelerle paylaşacağız. Bu düzenleme hayata geçerse ülkemizde organ nakli olmak için bekleyen hasta sayısı azalacaktır.”

AA