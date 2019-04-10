Kas güçsüzlüğü, havale, egzema benzeri cilt döküntüleri, saçlarda dökülme ve solunumla ilgili sorunlarla kendini gösteren Biotidinidaz eksikliği hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… Biotidinidaz eksikliği nedir? İşte cevabı…

BİOTİNİDAZ EKSİKLİĞİ NEDİR?

Biyotinidaz eksikliği , vücudun vitamin biyotini geri dönüşümü sağlayamadığı kalıtsal bir hastalıktır. Bu durum teşhis edilmez ve tedavi edilmezse, belirtileri ve semptomları tipik olarak yaşamın ilk birkaç ayında görünür, ancak daha sonra çocuklukta da belirginleşebilir.

Durumun daha ciddi şekli olan derin biyotinidaz eksikliği , nöbetlere, zayıf kas tonusuna (hipotoni), solunum problemlerine, işitme ve görme kaybına, hareket ve denge problemlerine (ataksi), cilt döküntülerine, saç dökülmesine (alopesi) ve kandidiyazis adı verilen bir mantar enfeksiyonuna yol açarken, etkilenen çocuklarda gelişimi de geciktirmiştir. Yaşam boyu tedavi, bu komplikasyonların ortaya çıkmasını önleyebilir veya daha önce geliştiyse bunları iyileştirebilir.

Kısmi biyotinidaz eksikliği bu durumun daha hafif bir şeklidir. Tedavi olmadan, etkilenen çocuklar hipotoni, deri döküntüleri ve saç dökülmesi yaşayabilir, ancak bu sorunlar sadece hastalık, enfeksiyon veya diğer stres zamanlarında ortaya çıkabilir.