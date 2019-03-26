Bipolar bozukluk nedir? Belirtileri ve tedavisi…

Genellikle 15 ila 25 yaş arasında teşhis edilen ancak her yaşta görülebilen ve kadınlar ile erkekleri eşit şekilde etkileyen bipolar bozukluk nedir? Bipolar bozukluk belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde…

BİPOLAR BOZUKLUK NEDİR?

Bipolar bozukluk, ruh halindeki aşırı kaymalara, enerji ve aktivite seviyelerinde dalgalanmalara neden olarak günlük yaşamayı zorlaştıran bir durumdur.

Bipolar bozukluğu olan kişilerde kendilerini aşırı mutlu ve enerjili hissettikleri, çok üzgün, umutsuz ve halsiz hissetme dönemleri olabilir. Bu dönemler arasında genellikle normal hissederler. Yüksek ve düşük ruh halini iki “kutup” olarak düşünebilirsiniz, bu yüzden “bipolar” bozukluk olarak adlandırılır.

BİPOLAR BOZUKLUK BELİRTİLERİ

Bipolar bozuklukta, yüksek ve düşük ruh halindeki dramatik bölümler, belirli bir modeli izlememektedir. Birisi, ters havayı değiştirmeden önce aynı ruh hali durumunu (depresif ya da manik) hissedebilir. Bu bölümler haftalar, aylar ve hatta bazen yıllar boyunca sürebilir.

Ne kadar şiddetli olduğu kişiden kişiye farklılık gösterir ve zamanla değişebilir, daha fazla veya daha az şiddetli hale gelebilir.

Bipolar bozukluk (manik dönem) belirtileri şunlardır:

– Uyku problemleri (uyku ihtiyacında azalma)

– Oldukça yükselmiş (öforik) duygudurum

– Artmış enerji, etkinlikler ve yerinde duramama hali

– Konsantrasyonda azalma

– Cinsel istek artışı

– Çok para harcama

– Kişinin kendi kabiliyeti konusunda gerçek olmayan inanışlara sahip olması

– Yargılama kapasitesinde azalma

– Düşünme ve konuşma içeriğinde artış

– Tahrik edici, uygun olmayan davranışlarda artış

– Alkol ve madde kullanımında artış

Bipolar bozukluk (depresif dönem) belirtileri şunlardır:

– Üzüntü

– Enerji kaybı

– Umutsuzluk ya da değersizlik duyguları

– Bir zamanlar sevdikleri şeylerin tadını çıkaramamak

– Odaklanmada zorluk

– Kontrol edilemeyen ağlama

– Karar verme sorunu

– Sinirlilik

– Daha fazla uykuya ihtiyaç duymak

– Uykusuzluk

– Kilo verme veya kilo alımına neden olan iştah değişiklikleri

– Ölüm veya intihar düşünceleri

BİPOLAR BOZUKLUK TEDAVİSİ

Bipolar bozukluk tedavi edilebillen ancak sürekli bakım gerektiren uzun vadeli bir durumdur. İlaç, genellikle karbamazepin veya valproat gibi “ruh dengeleyicileri” içeren ana tedavidir. Bazen olanzapin, lurasidon ve kariprazin gibi antipsikotik ilaçlar ve antidepresanların yanı sıra bu ilaçların kombinasyonları da sıklıkla kullanılır. Psikoterapi veya “konuşma terapisi” de önerilen tedavi seçenekleri arasındadır.

Yılda dört veya daha fazla ruh hali dalgalanması geçiren veya uyuşturucu ya da alkol sorunu olan kişilerde tedavi edilmesi daha zor olan hastalık biçimleri olabilir.