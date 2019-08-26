Bir hafta kaldı: Çocuklarda uykuya dikkat!

Yaz tatili, çocukların uyku düzenini de değiştirdi. Bu süreçte çocukların geç yatıp geç uyanması, büyüme hızı ve yeme alışkanlıklarını da etkiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü uzman doktoru Faruk Barış Elverici, ‘'Okul döneminde belli standartlarda yaşayan çocuklar, yazın bu standardın dışına çıktı. Yaz tatilinde geç saatlerde uyuyan çocuklar, sabahları da geç uyanıyor'' dedi ve şunları söyledi:

SİSTEM DEVAM ETMELİ

‘'Uyku saati ve kalitesinin bozulması, yemek düzeninin de bozulması anlamına gelir. Çocuk erken yatıp, erken kalkmalı. Yaz kış her dönemde çocukların yatma kalkma saatleri sabit olmalı. Yaz tatilinde çocuklar vakitlerini genellikle parkta, bahçe veya yazlık mekanlarda geçirdi. Okul zamanı belli standartlarda yaşayan çocuklar, yazın bu standardın dışına çıkmakta, düzenlerinde değişikler meydana gelmektedir. Normalde en geç 21.00 ya da 22.00 gibi saatlerde uykuya geçen çocuklarına yazın 2-3 saat fazla vakit sunan ebeveynler, onların yaşam standardının bozulmasına yol açabilmektedir. Geç saatlerde gerçekleşen uyku, erken saatte başlayıp sabah 06.00-07.00'de biten uykunun yerini tutmaz. Çocukların uykuda büyüdüğü akıldan çıkarılmamalıdır.

OBEZİTE RİSKİ VE ÖNERİLER

Kışın bakliyat, et, sebze yiyen çocuklar yaz tatillerinde hamburger, pizza gibi fastfood tarzı yiyeceklere ve yoğun şeker alımına maruz kalmaktadır. Uyku ve yeme düzeni değişen çocuklarda gelişme geriliği ve obezite riski artmaktadır. Yaz kış her dönemde çocukların yatma kalkma saati sabit olmalıdır. Kahvaltı ve öğünlerin saati atlanmamalı, çocuklar fast fooda yöneltilmemeli ve metabolizmayı güçlendirici besinler yedirilmelidir. Geç yatan çocuklar erken kaldırılmalı ve güne zinde bir şekilde başlamaları sağlanmalıdır. Sürekli dijital oyun oynayan çocuklar asosyalleşip tembelleşeceği için çocuk farklı aktivitelere yönlendirilmelidir''