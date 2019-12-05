Bitkisel protein neden daha iyidir?

Sağlıklı beslenmek için protein şart… Ancak en doğru protein kaynağının hayvansal ürünler olduğu da tartışmaya açık bir konu. Peki bu ihtiyacımızı bitkisel ürünlerden nasıl karşılayabiliriz? İşte İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk'in bu konudaki açıklamaları…

HANGİ BİTKİLERDE VAR?

Sağlığınız için yapmanız gereken ilk değişikliklerden biri hayvansal gıdaları azaltıp bitkisel ürünleri artırmaktadır. Sanılanın aksine bitkiler bol miktarda kaliteli protein içerir. Sebzeler, kuruyemişler, yeşillikler, tam tahıllar, baklagiller, tohumlar ve çekirdekler protein önünden zengindir. Bu tür dengeli bir bitkisel beslenme menüsünün 1000 kalorisi ortalama 50 gr kadar bitkisel protein sağlar. Bu da protein ihtiyacının tamamen giderildiği anlamına gelir.

VİTAMİN VE LİF KAYNAĞI

Böyle bir beslenme düzeninde sadece kaliteli, dengeli, sağlıklı, taze protein değil, aynı zamanda vitamin, mineral, lif, dirençli nişasta (prebiyotik) ve antioksidan besinleri de almış olursunuz. Öte yandan hayvansal gıda tüketilecekse, miktarın çok az ve kalitesinin çok yüksek olmasına dikkat edilmelidir.

ERKEN YAŞLANDIRIR

İhtiyaçtan daha fazla protein almak ve özellikle hayvansal protein almak böbrek, karaciğer, kemik ve beyin sağlığını tehlikeye sokar, erken yaşlandırır. Hangi makro besin olursa olsun, fazla miktarda alındığında yağ olarak depolanması kaçınılmazdır. Bu kural hayvansal proteinler için de geçerlidir. Fazla hayvansal protein; vücutta hemen yağ çevrilir. Ayrıca asidiktir, yoğun, kompleks ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Sindirim için bol miktarda mide asidine ve sindirim enzimine ihtiyaç duyulur.

KANSER RİSKİNİ ARTIRIR

Bitkisel proteinler ise basit, sade, temiz ve tazedir, mideyi fazla zorlamaz. Fazla miktarda alınan hayvansal proteinlerin yol açtığı asiditeyi dengelemek için kemiklerde kalsiyum ve fosfatların çıkıp, tampon görevlerini yerine getirmeleri gerekir. Fazla hayvansal protein kemiklerin başlıca düşmanıdır. Ayrıca kalp-damar hastalığı ve kanser riskini de artırır. Kişiler vücut geliştirmek için bol miktarda hayvansal protein almak gerektiğini düşünürler. Bu doğru değildir, vücut ve kas gelişimi protein miktarından çok fizik çalışmayla mümkündür. Kaslar çalıştırılmadan alınacak bol miktarda protein daha fazla kasa dönüşemez.