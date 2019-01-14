Bağışıklık sistemindeki bozukluklar, kistik fibroz, KOAH hastalığı, boğmaca ve tüberküloz gibi nedenlerle ortaya çıkan Bronşektazi (Bronş genişlemesi) nedir? Bronşektazi nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gereken her şeyi haberimizde sizler için derledik…

Bronşektazi, öksürüğe (çoğunlukla mukus ile), nefes darlığına ve diğer semptomlara neden olan bir akciğer rahatsızlığıdır. Bronşektazi nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

BRONŞEKTAZİ (BRONŞ GENİŞLEMESİ) NEDİR?

Bronşektazi, akciğerlerinizdeki bronşiyal tüplerin kalıcı olarak hasar gördüğü, genişlediği ve kalınlaştığı bir durumdur. Bu hasarlı hava geçişleri bakteri ve mukusun akciğerlerde birikmesini sağlar. Bu durum sık sık enfeksiyon ve solunum yollarının tıkanması ile sonuçlanır.

Bronşektazi için tedavi yoktur, ancak yönetilebilir. Tedavi ile normal bir hayat yaşayabilirsiniz. Ancak, alevlenmeler vücudunuzun geri kalan kısmına oksijen akışını sağlamak ve daha fazla akciğer hasarı önlemek için tedavi edilmelidir.

BRONŞEKTAZİ NEDENLERİ

Herhangi bir akciğer hasarı bronşektaziye neden olabilir. Bu durumun iki ana kategorisi vardır. Bunlardan biri kistik fibroz (KF) ile ilişkilidir ve KF bronşektazi olarak bilinir. KF anormal mukus üretimine neden olan genetik bir durumdur.

Diğer kategori ise, KF ile ilişkili olmayan KF dışı bronşektazidir. KF dışı bronşektaziye yol açabilecek en yaygın bilinen durumlar şunlardır:

– Anormal işleyen bir bağışıklık sistemi

– Enflamatuar bağırsak hastalığı

– Otoimmün hastalıklar

– Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)

– Alfa 1-antitripsin eksikliği (kalıtımsal bir KOAH nedeni)

– HIV

– Alerjik aspergilloz (mantarlara alerjik bir akciğer reaksiyonu)

– Boğmaca ve tüberküloz gibi akciğer enfeksiyonları

KF akciğerleri, pankreas ve karaciğer gibi diğer organları etkiler. Akciğerlerde bu tekrarlanan enfeksiyonlara neden olurken, diğer organların da işleyişlerini bozabilir.

BRONŞEKTAZİ BELİRTİLERİ

Bronşektazi semptomlarının gelişmesi aylar hatta yıllar alabilir. Bazı tipik semptomlar şunlardır:

– Kronik günlük öksürük

– Kan tükürme

– Hırıltılı sesler veya göğüsten nefes alma

– Nefes darlığı

– Göğüs ağrısı

– Çok miktarda balgam çıkarma

– Kilo kaybı

– Yorgunluk

– Ağız kokusu

– Sık solunum yolu enfeksiyonları

– Çocuklarda gelişme geriliğİ

Bu belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, tanı ve tedavi için derhal doktorunuza başvurmalısınız.

BRONŞEKTAZİ TEDAVİSİ

Bronşektazinin tedavisi yoktur, ancak durumu kontrol etmenize yardımcı olmak için tedavi önemlidir. Erken keşfedilirse ve enfeksiyonlar minimumda tutulursa, hasar yavaşlayabilir ve durumun yönetimi daha kolay olabilir.

Ayrıca, solunum yollarının daha fazla tıkanmasını önlemek ve akciğer hasarını en aza indirmek için de kritik öneme sahiptir. Bronşektazi tedavisi için yaygın yöntemler şunlardır:

– Hava yollarını temizleme yöntemleri (solunum egzersizleri ve göğüs fizyoterapisi gibi)

– Pulmoner rehabilitasyon

– Enfeksiyonu önlemek ve tedavi etmek için antibiyotikler

– Hava yollarını açmak için albuterol (Proventil) ve tiotropium (Spiriva) gibi bronkodilatörler

– Balgam inceltici ilaçlar

– Oksijen terapisi

– Solunum yolu enfeksiyonlarını önleyen aşılar

Göğüs fizyoterapisinin yardımına ihtiyacınız olabilir. Bunlardan biri, akciğerlerinizdeki mukusu temizlemeye yardımcı olmak için yüksek frekanslı göğüs duvarı salınımı yeleğidir. Yelek, öksürükle aynı etkiyi yaratarak göğsünüzü hafifçe sıkıştırır ve serbest bırakır. Bu, bronşiyal tüplerin duvarlarındaki mukusu yerinden çıkarır.

Akciğerde kanama varsa veya bronşektazi akciğerinizin sadece bir bölümünde ise, etkilenen bölgeyi çıkarmak için ameliyat gerekebilir.

İmmün bozukluklar veya KOAH gibi koşullar bronşektaziye neden oluyorsa, bu hastalıkların tedavisi gereklidir.

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